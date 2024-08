Oasis live: Wer wird mit Noel und Liam Gallagher auf der Bühne stehen?

Die Gallagher-Brüder haben Konzertdaten für 2025 bekannt gegeben. Wie wird die Band-Besetzung aussehen?

Nach Jahren der Trennung und anhaltenden Streitigkeiten geben Noel und Liam Gallagher nun ihre gemeinsame Rückkehr auf die Bühne bekannt. Die britische Band Oasis, die in den 1990er-Jahren mit Hits wie „Wonderwall“ und „Don’t Look Back in Anger“ Erfolge feierte, hat eine UK- und Irland-Tour für den Sommer 2025 angekündigt. Nun drängt sich die Frage auf, welche ehemaligen Bandmitglieder die Brüder wohl auf der Tour unterstützen werden und Oasis wieder vollkommen machen.

Keine weiteren Bandmitglieder bestätigt

Bislang gibt es keine offiziellen Bestätigungen, welche weiteren ehemaligen Bandmitglieder von Oasis an der Tour beteiligt sein werden. Es bleibt unklar, ob auch andere frühere Bandmitglieder wie Gitarrist Paul „Bonehead“ Arthurs oder Bassist Andy Bell Teil des Comebacks sein werden. Die Fans müssen sich daher auf weitere Ankündigungen gedulden, um herauszufinden, ob neben den Gallagher-Brüdern noch andere bekannte Gesichter auf der Bühne stehen werden.

Das Oasis-Live-Comeback kommt zu einem besonderen Zeitpunkt: Vor 30 Jahren erschien ihr Debütalbum „Definitely Maybe“. Die Ankündigung ihrer Reunion-Tour fällt somit genau in das Jubiläumsjahr dieses Meilensteins. Zusätzlich wird im nächsten Jahr auch das 30-jährige Jubiläum ihres zweiten Albums „(What’s The Story) Morning Glory?“ gefeiert, das bis heute zu den bestverkauften Alben in Großbritannien gehört.

Alte Bekannte oder frische Gesichter?

Oasis bestanden zur Gründung im Jahr 1990 aus Liam Gallagher, Paul „Bonehead“ Arthurs, Paul McGuigan und Tony McCarroll. Noel Gallagher stieß etwas später zur Band und übernahm sofort die Rolle des Songwriters und Leadgitarristen. Die Formation erlangte schnell Kultstatus, doch interne Spannungen führten 2009 zur endgültigen Trennung.

Nach dem Ausstieg von McCarroll und McGuigan Mitte der 1990er-Jahre erlebte die Band eine Phase personeller Veränderungen. Bonehead und McGuigan wurden durch Gem Archer an der Gitarre und Andy Bell am Bass ersetzt. Diese Besetzung begleitete Oasis bis zu ihrer Auflösung.

Für die geplanten Konzerte im Sommer 2025 ist bisher nur sicher, dass die beiden Gallagher-Brüder auf der Bühne stehen werden. Es ist allerdings zu erwarten, dass langjährige Weggefährten wie Gem Archer und Andy Bell auch dieses Mal wieder Teil des Line-Ups sein könnten. Beide Musiker haben bereits in der Vergangenheit ihre Fähigkeiten und Loyalität zur Band unter Beweis gestellt.

Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, dass die Gallagher-Brüder frische Talente oder bekannte Gastmusiker in die Band integrieren, um das Live-Comeback mit einer neuen Dynamik zu versehen.

Die Gallaghers: Das Herz von Oasis

Noel und Liam Gallagher, die prägenden Köpfe der Band, stehen im Mittelpunkt dieses Live-Comebacks. Dies markiert das erste Mal seit 2009, dass die beiden Brüder zusammen auf der Bühne stehen werden, nachdem Noel Gallagher die Band aufgrund unüberbrückbarer Differenzen verlassen hatte.

Die angesetzte Tour wird die Gallaghers durch Großbritannien und Irland führen, mit geplanten Konzerten in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin. Für Fans wird dies die erste Gelegenheit seit über einem Jahrzehnt sein, die beiden Brüder live zusammen als Oasis zu erleben.