Reibach deluxe: So viel könnte die Oasis-Reunion einbringen

400 Millionen Pfund Einnahmen – auch Infos zur Reunion-Besetzung soll es schon geben.

Am Dienstag (27. August 2024) steht womöglich etwas Großes bevor: die angekündigte Rückkehr von Oasis. Ein Ticker in ihren sozialen Medien zählt bereits den Countdown runter, Liam Gallagher kündigte den Ticker bereits auf dem Reading Festival an.

Bis dahin überbieten sich Fans (und, ja, auch Journalisten) in ihren Spekulationen: Stehen nur ein paar Reunion-Konzerte der Brüder Liam und Noel Gallagher an? Ist Bonehead auch dabei? Die zwei anderen aus der Originalbesetzung auch? Gehen Oasis gar auf Welttournee? Ist auch mit neuen Songs zu rechnen – wäre fast noch besser, oder?

Eine nicht unwichtige Frage dreht sich dabei natürlich auch um den Grund einer möglichen Wiedervereinigung. Wenn Spaß an der Sache oder der pflichtbewusste Gang ins Aufnahmestudio nicht reichen … kann es auch ums liebe Geld gehen.

Berichten zufolge könnte eine Oasis-Reunion den beiden Streithähnen rund 400 Millionen Pfund (rund 472 Millionen Euro) einbringen, mit letztendlichen Einnahmen von rund 50 Millionen Pfund (rund 59 Millionen Euro) pro Gallaghernase. Das will die britische „Sun“ berechnet haben. In einem Interview mit der Boulevardzeitung behauptete ein „Experte der Musikindustrie“, Professor Jonathan Shalit OBE, Vorsitzender der Talentagentur InterTalent, dass „mit Eintrittskarten, Sponsoring, Merchandise und Filmaufnahmen“ die Einnahmen für Noel und Liam „jeweils über 50 Millionen Pfund“ betragen könnten. „Das ist eine Tour, die leicht über 400 Millionen Pfund einbringen könnte“, so Shalit in seiner Analyse.

Jahresurlaub wegen Oasis gestrichen

Und damit nicht genug: Wie die „Sun“ weiter meldet, habe ein anonym gebliebener Mitarbeiter „einer großen britischen Kartenverkaufsfirma“ behauptet, dass der Jahresurlaub von ihm und allen seinen Kollegen für die kommenden Wochen gestrichen wurde, um die vorhergesagte immense Nachfrage nach Tickets zu bewältigen. Dass die Gigs in Minuten ausverkauft sein würden, versteht sich von selbst.

Die „Sun“ hat auch Informationen zum Oasis-Lineup für 2025 zusammengetragen: Demnach würden Noel und Liam Gallagher nicht auf die alte Garde (deren Mitglieder bis zum vorläufigen Split 2010 zum Teil ausgetauscht wurden) zurückgreifen, sondern Musiker der „Noel Gallaghers High Flying Birds“ für die Shows rekrutieren. Sähe dann so aus, als würde Noel voll und ganz auf Nummer sicher gehen, nur seiner eigenen Truppe vertrauen. Wäre dann aber doch nur eine 75-Prozent-Reunion …