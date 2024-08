Oasis live 2025: Alles, was ihr jetzt zum Ticketkauf wissen müsst

Wer nun den Jahresurlaub 2025 gen Großbritannien und Irland plant, sollte diese Dinge beachten.

Oasis werden 2025 das erste Mal seit 16 Jahren wieder Konzerte geben. Am Dienstag, den 27. August, verkündeten Liam und Noel Gallagher die 14 Gigs umfassende UK- und Irland-Tournee auf ihrer Website und in den Socials. Am 4. Juli geht es in Cardiff los und am 17. August findet das Finale der Tourreihe in Dublin statt.

„Das Live-Erlebnis von Oasis ist mit nichts anderem vergleichbar. Der Jubel, der sie begrüßt, wenn sie die Bühne betreten. Ein Set voller Klassiker. Das prickelnde Gefühl, in einer Menge zu stehen, die jedes Wort mitsingt. Und vor allem das Charisma, der Funke und die Intensität, die nur entstehen, wenn Liam und Noel Gallagher gemeinsam auf der Bühne stehen“, heißt es in der Pressemitteilung zu den Live-Shows.

Oasis live 2025: Konzerttermine im Überblick:

Cardiff Principality Stadium – 4. und 5. Juli

Manchester Heaton Park – 11., 12., 19., 20. Juli

London Wembley Stadium – 25. und 26. Juli, 2. und 3. August

Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8. und 9. August

Dublin Croke Park – 16. und 17. August

Für Deutschland sind bisher noch keine Oasis-Auftritte angekündigt, wobei der Hinweis auf der Website, „Es ist geplant, dass OASIS LIVE ’25 im Laufe des nächsten Jahres auch auf anderen Kontinenten außerhalb Europas stattfinden wird“, Grund zur milden Vorfreude bei Fans sein könnte.

Wer die Ungewissheit jedoch nicht aushält und lieber schon mal Tickets für die anstehenden Juli- und August-Konzerte in Großbritannien und Irland shoppen möchte, der sollte folgende Infos im Blick haben:

Ticketvorverkauf: Wann und wo?

Tickets für die Termine in Großbritannien werden am Samstag, 31. August, ab 9 Uhr unter www.ticketmaster.co.uk, www.gigsandtours.com und www.seetickets.com verkauft.

Karten für Dublin sind am selben Tag ab 8 Uhr unter www.ticketmaster.ie erhältlich.

Falls es noch irgendeine Art Presale geben wird, soll dieser in den Socials bekannt gegeben werden, so die Info im offiziellen FAQ-Bereich der Oasis-Seite. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass es zum Vorverkaufsstart zu längeren Wartezeiten auf den Booking-Seiten kommen kann, einfach weil zu viele Anfragen gleichzeitig bearbeitet werden müssen.

Wichtiger Hinweis auf der Website zum Ticketkauf

Auf der Oasis-Website heißt es nach der Ticketinfo noch: „Wir raten allen, die Karten kaufen möchten, sich vor dem Verkauf bei den entsprechenden Vorverkaufsstellen zu registrieren.“

Wie Registrierungen funktionieren, sollte direkt bei www.ticketmaster.co.uk, www.gigsandtours.com, www.seetickets.com und www.ticketmaster.ie gecheckt werden.

So viele Tickets können pro Person gekauft werden

Jede Person kann „vier Tickets pro Haushalt pro Show“ erwerben. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass nur an offiziellen Vorverkaufsstellen Karten geshoppt werden. Sonst kann es sein, dass man am Venue mit Fake-Tickets nicht hineingelassen wird.

Altersbegrenzungen für die Oasis-Shows

Es gibt Altersbegrenzungen zu den Gigs, die können auf der Website nachgelesen werden.

Was ist, wenn man Tickets hat, aber nicht mehr zum Gig kann?

Dazu heißt es offiziell: „Fans, die Tickets gekauft haben und nicht mehr zu den Konzerten kommen können, haben die Möglichkeit, ihre Tickets über Twickets oder Ticketmaster Fan-to-Fan weiterzuverkaufen. Wir bitten die Fans dringend, nur diese offiziellen Wiederverkaufsplattformen zu nutzen. Alle Tickets, die auf nicht autorisierten Wiederverkaufsplattformen angeboten werden, sind möglicherweise nicht echt, und gemäß den Geschäftsbedingungen werden die Veranstalter alle Tickets, die dort angeboten werden, stornieren.“