Oasis: Neue Band-Shirts gibt’s jetzt auch – nur nicht so, wie ihr es erwartet

Wem das alte Oasis-Oberteil eingelaufen, gerissen oder geklaut worden ist, dem könnte so geholfen werden.

Oasis sind zurück. Zumindest für 14 UK- und Irland-Konzerte im Sommer 2025. Passend zum Comeback-Hype wird sicherlich gerade gut in der Klamottenkiste nach dem einen Band-Shirt gewühlt und geschaut, ob es sich denn noch so schön an einen selbst anschmiegt wie zu den früheren Hochzeiten der Gallagher-Brüder. Doch wer im eigenen Kleiderschrank nicht fündig wird, könnte sich jetzt mithilfe einer neuen Kollektion etwas Frisches für den nächsten Gig heraussuchen – wenn man denn zumindest 34,95 Euro dafür parat hat …

Britpop-Shirt im Jahr 2024

Schließlich fallen die Tour-News mit dem 30. Geburtstag vom Oasis-Debütalbum DEFINITELY MAYBE zusammen und entsprechend hat man sich schon umfassend um PR-Maßnahmen gekümmert. Neben Reissues gibt es nun auch eine neue T-Shirt-Kollektion zu vermelden. So haben Liam und Noel Gallagher dafür mit Levi’s gemeinsame Sache gemacht und ihren Bandnamen für einige kastige Oberteile der Marke hergegeben.

Der Look: XL

In Schwarz und Weiß gibt es drei T-Shirts im Levi’s-Shop zu entdecken, auf denen jeweils mittig Oasis zu lesen ist. Die Rahmung des Namen unterscheidet sich – es gibt die Kleidung im Oversized-Style mit Decca-Logo, einem Maine-Road-Fußballfeld und dem Union-Jack-Logo, das auch auf den ersten Oasis-Shirts prangerte, die von der Gruppe aus Manchester herausgebracht wurden. Was bei dem Blick auf die Website jedoch auffällt: Der Band-Merch lässt sich hier lediglich an männlichen Models finden.

Und zum Vortragen in den Urlaubskalender – Oasis live 2025: