Oasis: Offenbar Drohnen-Show in Cardiff geplant

Oasis haben anscheinend auch einige visuelle Highlights für ihre Fans in petto: Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, wurde bereits vor ihrem ersten Reunion-Gig in Cardiff eine Drohnen-Show geprobt.

Oasis lassen Drohnen steigen

Offenbar wird die Choreografie der Drohnen bereits ausgiebig im Stadium getestet. Auf Tiktok luden einige User Videos hoch, die zeigen, dass die Fluggeräte in Kombination den Leuchtschriftzug „Oasis“ bildeten. Darüber hinaus zeigt ein Clip auch, wie die Drohnen am Boden auf ihren Einsatz warten und dabei blinken.

Immer häufiger werden Drohnen-Shows als Show-Element eingesetzt. Etliche der kleinen, leuchtenden Flieger lassen sich so programmieren und steuern, dass sie gemeinsam verschiedene Bilder und sich bewegende Motive am Himmel bilden können. So ersetzen sie in manchen Ländern bereits aufwendige und die Umwelt belastende Feuerwerksshows. Anscheinend haben sich auch Oasis davon inspirieren lassen.

Ob die Drohnen-Show gelingt und dann auch an allen anderen Terminen der UK-Tour zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. Offiziell hat die Band dazu bislang keine Angaben gemacht.

Oasis: Tourstart in Cardiff

Die Brüder haben das Principality Stadium in Cardiff, einer der größten Veranstaltungsorte im Vereinigten Königreich, als Venue für ihre Live-Rückkehr ausgewählt. Auf eine Nachfrage auf der Plattform X im Mai 2025 erklärte Liam Gallagher die Wahl des Standorts in seiner gewohnt direkten Manier. „Weil Cardiff Blödsinn ist“, hieß es damals. Wollten sich Oasis also einen Spaß erlauben oder ist die Begründung einfach Auslegungssache?

Große Vorfreude herrscht auch noch diesbezüglich, welche Songs Oasis für ihr Comeback spielen werden. Jemand außerhalb des Stadions soll bereits beim Soundcheck mitgeschrieben. Im Netz kursiert eine Liste, die viele als mögliche Setlist sehen.

Laut dem offiziellen Zeitplan, den die Band auf ihren Social-Media-Kanälen vor Kurzem auch auf ihren Social Accounts veröffentlicht hatte, beginnt der Abend um 17:00 Uhr mit dem Einlass. Den Auftakt macht die britische Band Cast um 18:00 Uhr. Danach folgt Richard Ashcroft, der Ex-Frontmann von The Verve und Gallagher-Freund. Er will ab 19:00 Uhr dem Publikum einheizen.