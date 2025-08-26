OFF DAYS Berlin mit 070 Shake: Tickets, Zeiten, Anfahrt, Wetter

HipHop lebt: Das splash! Festival 2025 zeigt die Vielfalt der Kultur

Am Samstag (30. August) findet in Berlin die letzte von zwei Shows der OFF DAYS Berlin statt. Hier alle Informationen zur Veranstaltung.

Die Konzertreihe der OFF DAYS kehrt am Wochenende des 29. und 30. August zurück nach Berlin und hat gleich mehrere Mega-Acts im Line-Up. Die Besucher:innen können sich zur Show am Samstag (30. August) auf einen Auftritt von 070 Shake in der Zitadelle Spandau freuen.

Mit dabei sind außerdem die Sänger Bakar und Saint Levant. Zuvor gibt auch Nelly Furtado ein Konzert bei den OFF DAYS in Berlin. Alle Informationen zu der Veranstaltung am Samstag, den 30. August, in Berlin gibt es hier.

Tickets für OFF DAYS in Berlin: Preise & Verfügbarkeit

Die Tickets für den zweiten Tag der OFF DAYS in Berlin sind noch nicht ausverkauft. Karten für das Event sind über Ticketmaster erhältlich. Der Preis für einen regulären Stehplatz liegt bei rund 70 Euro. Außerdem gibt es das Friends-Ticket-Angebot wobei es vier Tickets zum Preis von drei gibt – pro Ticket sind das 52 Euro.

Konzertbeginn und Einlasszeiten im Überblick

Der Einlass zur Zitadelle Spandau für die OFF DAYS in Berlin beginnt um 15 Uhr. Die erste Show startet um 16 Uhr. Gegen 22 Uhr kann mit dem Ende des Festivaltages gerechnet werden.

Setlist von 070 Shake: Diese Songs erwarten die Fans in Berlin

070 Shake war bereits im Frühjahr 2025 auf großer Tour. Eine offizielle Setlist für die Show bei den OFF DAYS in Berlin gibt es nicht. Es kann sich jedoch an den vergangenen Shows der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte folgende Tracks auf der Setlist stehen:

Sin Elephant Pieces of You Vagabond Into Your Garden What’s Wrong With Me Skin and Bones History Wine & Spirits (Acoustic) Winter Baby / New Jersey Blues Cocoon Blue Velvet (Acoustic) Blood on Your Hands Never Let Us Fade Guilty Conscience Love Ghost Town

Anfahrt zur Zitadelle Spandau: So kommt ihr bequem zur Venue

Die Adresse der Venue lautet: Zitadelle Spandau, Am Juliusturm, 13599 Berlin

In der Nähe der Zitadelle gibt es nur begrenzte Parkmöglichkeiten. Deshalb wird empfohlen, die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreten – sofern auf das Auto verzichtet werden kann. Vorzugsweise sollte man mit der U7 bis zur Haltestelle Zitadelle fahren.

U-Bahn: Mit der Linie U7 bis zur Station „Zitadelle“ fahren.

S-Bahn: Mit den Linien S75+9 bis zur Station „Spandau“ fahren.

Bus: mit der Linie X33 sowie Fern- und Regionalbahn bis zur Station Bhf. Berlin-Spandau fahren.

Die Fahrtzeit beträgt ca. 30 min. von Berlin-Mitte aus.

Wettervorhersage für OFF DAYS Berlin: So wird das Konzertwetter

Am zweiten Tag der OFF DAYS in Berlin am 30. August sind für die Hauptstadt Höchsttemperaturen von 21 Grad angesagt. Dabei bleibt es voraussichtlich meist sonnig.