Off Days in Berlin: Tickets, Zeitplan, Anfahrt, Wetter

Das Festival findet am 20. und 21. August in der Zitadelle Spandau statt. Alle Infos hier im Überblick.

Die erste Ausgabe des Festivals Off Days geht am Dienstag, den 20. August, los. Einen zweiten Eventabend gibt es am Mittwoch, den 21. August, zu erleben.

Zum einen findet das Open Air in der Zitadelle in Berlin-Spandau statt, zum anderen gibt es auch eine Hamburg-Edition an beiden Tagen im Stadtpark. Die Konzertreihe bringt an beiden Veranstaltungstagen drei Hauptacts auf die Bühne. Alle Infos zum Hamburg-Festival können hier nachgelesen werden und zur Berliner Festivalsausgabe findet ihr hier alles im Überblick.