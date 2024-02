Rough Trade Shop in Berlin feiert Eröffnung mit großer Party

In der Hauptstadt steht bald die erste Europa-Filiale der Plattenladenkette aus London.

Rough Trade ist schon lange einer der berühmtesten britischen Musiklabels und natürlich auch ein Plattenladen mit Kultfaktor. Nun wird es neben einem Webshop, der seit Oktober 2023 im Netz steht, auch in Europa einen ersten Standort geben, wie das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr auf dem Reeperbahn Festival bekanntgab.

In Berlin-Neukölln eröffnet noch vor dem Hochsommer ein 270 Quadratmeter großer Laden an der Karl-Marx-Straße. In direkter Umgebung werden ein Klub sowie Foodcourt und Dachterrasse zum Verweilen einladen.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 20. April im Kreuzwerk in Berlin als Opening Rave statt. Digitalism, Monolink, Kasper Bjørke, Local Suicide und Discovery Zone werden Musik spielen. Als Special Guest ist Daniel Miller, Gründer von Mute Records, dabei. Tickets gibt es HIER.

Rough Trade Europe veranstaltet darüber hinaus auch ein Gossip-Konzert. Am 21. März spielt die Band im ausverkauften Berliner Lido eine exklusive Album-Release-Show.