Das Ehepaar kündigt ihre neue Single an und spielt mit den Gerüchten über ihre Beziehungsprobleme.

Cardi B und Offset haben sich wieder zusammengetan und kündigten auf ihren Social-Media-Kanälen ihre gemeinsame Single „Jealousy“ für Freitag, den 28. Juli, an.

Das HipHop-Paar greift Gerüchte über Eheprobleme auf

Sowohl Cardi B als auch Offset teilten am Mittwoch (26. Juli) das Cover ihrer neuen Single „Jealousy“ auf ihren Instagram-Seiten und verrieten, das der Track auf verschiedenen Streaming-Plattformen zugänglich sein werden würde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bereits am Dienstag (25. Juli) machte Offset auf Instagram Anspielungen auf einen neuen Song. Dabei teilte der US-Rapper ein Video, in dem er das berühmte „CNN“-Interview des verstorbenen James Brown aus dem Jahr 1988 gemeinsam mit der Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis parodierte. Darin spricht ihn Curtis in der Rolle der Journalistin auf das angebliche Ehedrama zwischen ihm und seiner Ehefrau Cardi B an – vergeblich. Denn eine Reaktion auf die Gerüchte folgten nicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob es eine Anspielung darauf ist, dass Fans in den vergangenen Monaten spekulierten, Cardi B sei dem Rapper fremdgegangen, und dies in dem neuen Track angesprochen wird, ist aber unklar.

Mit „Jealousy“ veröffentlichen Cardi B und Offset ihre sechste Zusammenarbeit. Das Ehepaar arbeitete erstmals 2017 bei dem Remix von Cardi Bs Stück „Lick“ zusammen und veröffentlichte seither „Um Yea“, „Who Want the Smoke“ mit Lil Yachty und „Clout“. Auf zwei weiteren Songs trat Offset als Mitglied des HipHop-Trios Migos auf.