Cardi B verkündet Schwangerschaft und lässt sich von Offset scheiden

Die US-Rapperin verkündete auf Instagram ihre Schwangerschaft – nur einige Stunden zuvor habe sie die Scheidung von Offset eingereicht.

Am Donnerstag (1. August) teilte Cardi B Fotos von sich und ihrem Babybauch auf ihrem Instagram-Account. Die Grammy-Gewinnerin erwartet ihr drittes Kind mit US-Rapper Offset, von dem sie sich nun aber scheiden lassen möchte.

Cardi B: „Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang!“

Der besagte Instagram-Post zeigt drei Bilder von Cardi B in einem roten Gewand, aus dem ein Babybauch herausragt. In der dazugehörigen Bildunterschrift erklärt die Rapperin, dass jedes Ende einen neuen Anfang mit sich bringe und widmete anschließend ihrem ungeborenen Baby ein paar Worte: „Ich bin so dankbar, dass ich diese Zeit mit dir geteilt habe, du hast mir mehr Liebe, mehr Leben und vor allem neue Kraft gebracht! Du hast mich daran erinnert, dass ich alles haben kann!“ Die 31-Jährige fuhr fort: „Ich liebe dich so sehr und kann es kaum erwarten, dass du miterlebst, was du mir geholfen, hast zu erreichen, wozu du mich gedrängt hast! Es ist so viel einfacher, die Wendungen, Wirrungen und Prüfungen des Lebens zu ertragen, aber du, dein Bruder und deine Schwester haben mir gezeigt, warum es sich lohnt, durchzuhalten!“ und heizte damit einige Spekulationen an, was wohl mit den Wendungen gemeint sein könnte

Medienberichten zufolge soll Cardi B nur einige Stunden vor der Verkündung ihrer Schwangerschaft die Scheidung von ihrem Ehemann Offset eingereicht haben. Laut „The Associated Press“ soll die „Bongos“-Musikerin sogar das Ende zwischen den beiden bestätigt haben. Ein Sprecher der Rapperin habe mitgeteilt, dass es keinen spezifischen Grund für die Trennung gäbe, es sei vielmehr eine Entscheidung, die die beiden nach langer Überlegung getroffen haben: „Das basiert nicht auf einem bestimmten Vorfall, es war eine lange Zeit im Kommen und ist freundschaftlich“.

On-Off mit Offset

Cardi B und Offset haben im September 2017 geheiratet, nachdem sie nur einige Monate zuvor ihre Verlobung bekanntgaben. Seither kam es des Öfteren zur Trennung des Pärchens. Bereits ein Jahr nach der Hochzeit verkündeten die beiden Rapper:innen das Ende ihrer Beziehung aufgrund der Untreue von Offset. Nach einer Versöhnung soll Cardi B bereits 2020 die Scheidung eingereicht haben, diese allerdings später wieder zurückgezogen haben. In einem Interview mit „Elle“ erklärte die Performerin, über die Turbulenzen ihrer Beziehung Bescheid zu wissen: „Ich weiß, dass meine Beziehung eine Menge Drama und alles hat. Aber es gibt eine Menge Liebe, eine Menge Leidenschaft, eine Menge Vertrauen und eine große Freundschaft“.

Bereits im Dezember 2023 teaserte Cardi B in einem Instagram-Livestream an „Ich bin seit einer Minute wieder Single“. Nun scheint die Trennung offiziell zu sein. Cardi B und Offset haben einen gemeinsamen zweijährigen Sohn namens Wave Set und eine sechsjährige Tochter Kulture Kiari.