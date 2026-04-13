Sabrina Carpenter entschuldigt sich nach Coachella-Fauxpas

Sabrina Carpenter reagierte irritiert auf eine Zaghrouta beim Coachella-Auftritt und entschuldigte sich danach auf X. Was hinter dem Vorfall steckt.

Sabrina Carpenter erntete scharfe Kritik nach ihrem Coachella-Auftritt am Freitagabend, den 10. April 2026. Auch wenn ihre Show gelobt wurde und sie Überraschungsgäste wie Sam Elliott, Susan Sarandon und Will Ferrell auf die Bühne holte, sorgte eine Aussage der Sängerin für großen Aufruhr.

Unangenehme Interaktion mit einem Fan

Während ihrer Performance kam es zu einer unangenehmen Interaktion mit einem Fan, der im Netz stark kritisiert wurde. Die Musikerin saß am Klavier, als ein Zuschauer eine Zaghrouta – also einen lauten arabischen Jubelruf, der oft bei freudigen Ereignissen und Hochzeiten eingesetzt wird – anstimmte. Sabrina Carpenter kannte diese Art von Jubel nicht und reagierte irritiert. „Ich glaube, ich habe jemanden jodeln gehört. Ist es das, was du da machst? Ich mag es nicht“, rief sie. Der Fan antwortete, dass es sich dabei um seine Kultur handele. Carpenter ließ sich nicht überzeugen und entgegnete: „Deine Kultur ist Jodeln. Ist das hier das Burning Man? Was ist hier los? Das ist seltsam.“

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Ein Video der Interaktion verbreitete sich rasch viral, und der Sängerin wurde in kürzester Zeit kulturelle Insensibilität und Islamophobie unterstellt.

Entschuldigung auf X

Am Samstag, den 11. Ap versuchte die 27-Jährige die Situation zu klären. Sie postete auf X, dass sie die Lage vor Ort schwer einschätzen konnte: „Ich entschuldige mich. Ich habe die Person nicht mit eigenen Augen gesehen und konnte es nicht deutlich hören – meine Reaktion war pure Verwirrung und Sarkasmus, aber nicht böse gemeint. Ich hätte besser damit umgehen können! Jetzt weiß ich, was eine Zaghrouta ist.“ Sie erklärte zudem, dass sie sich über jegliche Art von Jubel bei ihren Konzerten freue und sich nun kulturell weitergebildet habe.

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Spektakulärer Auftritt trotz Fauxpas

Abgesehen von dem Fauxpas lieferte die „Espresso“-Sängerin bei Coachella einen spektakulären Auftritt. Mit Überraschungsgästen, ausgeklügelten Bühnenbildern und Live-Premieren von Songs wie „When Did You Get Hot“, „Sugar Talking“ und „We Almost Broke Up Again Last Night“ aus „Man’s Best Friend“ setzte sie starke Akzente. Das Abendmotto war Film und Hollywood, umgesetzt in einem Burlesque-Bühnenbild.

Im Vorfeld hatte Sabrina Carpenter bereits eingeräumt, dass es sich bei der Show um ihren ambitioniertesten Auftritt überhaupt handele: „Ich hatte wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich die Zeit, mich hinzusetzen und über eine Show zu reden, während ich sie noch aufbaue. Meistens wird man sehr schnell in die physischen Proben geworfen, aber diesmal haben wir diesen Prozess vor etwa sieben Monaten begonnen. Es war eine lange Reise. Es wird etwas ganz Besonderes sein.“

Der Auftritt wurde denn auch weithin gelobt – die Kritik an ihren Aussagen trübte einen insgesamt starken Bühnenabend.