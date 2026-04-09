Coachella 2026 im Stream: Alle Auftritte live auf YouTube

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Coachella Festival (hier 2022)

Coachella Festival (hier 2022)  |  Coachella 2026 kann gratis via Stream geschaut werden

Foto: Getty Images for Coachella. Matt Winkelmeyer. All rights reserved.

Coachella 2026 kostenlos auf YouTube streamen: Alle sieben Bühnen in 4K, bis zu vier Auftritte parallel – mit Headlinern wie Justin Bieber und Sabrina Carpenter.

Das Coachella ist das wohl berühmteste Musikfestival der Welt. Und nun ist es wieder so weit: An zwei Wochenenden geht der Event im US-Bundesstaat Kalifornien in die nächste Runde. Vom 10. bis zum 12. und vom 17. bis zum 19. April 2026 werden zig Acts verschiedenster Genres wieder die Bühnen des Coachella betreten.

Für viele Musikbegeisterte weltweit ist es ein Traum, einmal im Leben dabei zu sein – ein Besuch ist allerdings in der Regel mit hohen Kosten und erheblichem Reiseaufwand verbunden. Es gibt jedoch gute Nachrichten für all jene, die es dieses Jahr nicht nach Kalifornien schaffen: Das Festival stellt ein umfangreiches Streaming-Angebot zur Verfügung.

Coachella 2026 auf YouTube

Die gesamte Veranstaltung wird per Stream auf YouTube zur Verfügung gestellt. Das Angebot ist dabei umfangreich, da es alle sieben Festival-Bühnen mit den dazugehörigen Auftritten umfasst. So können sowohl die Coachella Stage, das Outdoor Theatre als auch die Sahara Stage in 4K angeschaut werden – plus Quasar-Bühne in Horizontal- und Vertikalformat. Zuschauer:innen können dabei bis zu vier Auftritte parallel streamen – so sollte niemand seine Lieblingskünstler:innen verpassen.

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Auch zwischen den Performances soll es nicht langweilig werden. Die Veranstaltenden zeigen Auftritte der vergangenen Jahre, um Wartezeiten bis zur jeweils nächsten Show zu überbrücken. Die Übertragungen beginnen um 1 Uhr nachts deutscher Zeit.

Wer ist dabei und welche Auftritte werden gestreamt?

Der Streaming-Timetable für die jeweiligen Tage wird jeweils am Morgen bekannt gegeben. Erwartet wird jedoch, dass jeder Auftritt gestreamt wird.

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Auch dieses Jahr hat das Festival wieder einiges zu bieten. Als Headliner sind Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G und DJ Anyma mit von der Partie. Darüber hinaus werden weitere namhafte Künstler:innen wie The Strokes oder auch Iggy Pop ihr Können zum Besten geben.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Coachella 2026 Live-Stream
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