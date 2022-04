Oliver Sim präsentiert neue Solosingle „Fruit“ und kündigt Deutschland-Konzert an

Seine Bandkolleg*innen Jamie xx und Romy Madley Croft hatten es längst vorgemacht. Anfang März legte auch Oliver Sim von The xx nach und veröffentlichte seine erste Solosingle: „Romance With A Memory“ – produziert von Jamie xx – ist seit rund drei Wochen im Stream zu hören. Im dazugehörigen Musikvideo sind die Künstler*innen und Drag-Performer*innen Charity Kase, HoSo Terra Toma und Gena Marvin zu sehen.

Oliver Sim selbst sagte über „Romance With A Memory“: „Ich bin begeistert, aufgeregt, ekstatisch, voller Endorphine und somit überglücklich, endlich ‚Romance With A Memory‘ mit euch allen teilen zu können. Dies ist der erste Song, den ich jemals unter meinem eigenen Namen veröffentlicht habe, ich hoffe wirklich, dass er euch allen gefällt. Produziert wurde der Song von meinem lieben älteren Bruder Jamie xx.“ Und damit niemand Angst haben muss, dass dieser Anfang das Ende von The xx bedeuten könnte, schiebt er nach: „P.S. Ich führe immer noch eine liebevolle und glückliche Beziehung mit der Band, mit Romy und Jamie.“

Nun legt Sim nach: Mit „Fruit“ ist seit Mittwochabend seine zweite Solosingle zu hören. Der Track sei „ein persönliches Manifest seiner queeren Identität und für die eigene Selbstakzeptanz, welches er an sein jüngeres Ich adressiert hat“. Das dazugehörige Video wurde vom französischen Regisseur Yann Gonzalez gedreht.

Konzerte will Sim solo auch spielen: Im Mai sind Shows an „besonderen, intimen Orten“ in London, Paris, Berlin, New York und Los Angeles geplant. Sein erstes Deutschland-Konzert soll am 13. Mai im Berliner „Schwuz“ stattfinden. Präsentiert vom Musikexpress.

Musikexpress präsentiert: Oliver Sim

13.05.2022 Berlin, SchwuZ

Infos und Tickets unter www.goodliveartists.com.

Mit seiner Electro-Indie-Pop-Rock-Band The xx veröffentlichte Oliver Sim als Bassist, Songwriter und Sänger bisher drei (gefeierte) Alben. Das noch immer aktuelle heißt I SEE YOU und erschien im Jahr 2017.

The-xx-Mitglied Jamie xx brachte 2015 sein Solodebüt IN COLOUR heraus, Sängerin Romy Madley Croft im September 2020 ihre Debütsingle „Lifetime“. Ein Album hat Sim offiziell noch nicht angekündigt, die Veröffentlichung weiterer Songs sei aber in Planung.