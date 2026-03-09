Olivia Rodrigo veredelt eines der schönsten Liebeslieder

Für die Charity-Compilation HELP(2) lieh sich Olivia Rodrigo den Magnetic-Fields-Klassiker „The Book Of Love“.

Seit zwei Jahren gibt es keine neue Musik von Olivia Rodrigo mehr zu hören. Nun legt die Sängerin für eine Charity-Sammlung einen modernen Klassiker des Liebesliedes neu auf: „The Book Of Love“.

Das Stück stammt eigentlich von The Magnetic Fields und aus dem versponnenen Triple-Album-Meisterwerk „69 Love Songs“. Anders als Stephin Merrit singt Rodrigo nicht im lakonischen Tonfall, sondern mit viel Gefühl – begleitet von einer warm gestimmten Akustikgitarre und Streichern.

„The Book Of Love“ ist der Schlussakkord von HELP(2), das für die Organisation War Child UK entstand und grandiose Beiträge von Depeche Mode, Arctic Monkeys, Oasis, Fontaines D.C., Pulp, Damon Albarn, Foals, Wet Leg und vielen anderen enthält.

Nach zum Teil herben musikalischen Gedanken über die Folgen von Kriegen ist der wie ein Wiegenlied eingspielte Song ein versöhnlicher Abschluss.

Wie es bei Olivia Rodrigo weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Gerüchten zufolge arbeitet sie derzeit aber an einem Nachfolger für ihr 2023 erschienenes Album GUTS.

HELP(2) – Tracklist