Olivia Rodrigo veredelt eines der schönsten Liebeslieder

von 
Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Für die Charity-Compilation HELP(2) lieh sich Olivia Rodrigo den Magnetic-Fields-Klassiker „The Book Of Love“.

Seit zwei Jahren gibt es keine neue Musik von Olivia Rodrigo mehr zu hören. Nun legt die Sängerin für eine Charity-Sammlung einen modernen Klassiker des Liebesliedes neu auf: „The Book Of Love“.

Das Stück stammt eigentlich von The Magnetic Fields und aus dem versponnenen Triple-Album-Meisterwerk „69 Love Songs“. Anders als Stephin Merrit singt Rodrigo nicht im lakonischen Tonfall, sondern mit viel Gefühl – begleitet von einer warm gestimmten Akustikgitarre und Streichern.

„The Book Of Love“ ist der Schlussakkord von HELP(2), das für die Organisation War Child UK entstand und grandiose Beiträge von Depeche Mode, Arctic Monkeys, Oasis, Fontaines D.C., Pulp, Damon Albarn, Foals, Wet Leg und vielen anderen enthält.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo kritisiert Jimmy Kimmels Suspendierung – „eklatante Zensur“
von Katharina Moser
Olivia Rodrigo hat ein Ohr für die Probleme ihrer Tour-Crew
Olivia Rodrigo bezahlte ihrer Live-Crew Therapiesitzungen
von ME-Redaktion

Nach zum Teil herben musikalischen Gedanken über die Folgen von Kriegen ist der wie ein Wiegenlied eingspielte Song ein versöhnlicher Abschluss.

Wie es bei Olivia Rodrigo weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Gerüchten zufolge arbeitet sie derzeit aber an einem Nachfolger für ihr 2023 erschienenes Album GUTS.

HELP(2) – Tracklist

  • 1. Arctic Monkeys – Opening Night
  • 2. Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – Flags
  • 3. Black Country, New Road – Strangers
  • 4. The Last Dinner Party – Let’s do it again!
  • 5. Beth Gibbons – Sunday Morning
  • 6. Arooj Aftab & Beck – Lilac Wine
  • 7. King Krule – The 343 Loop
  • 8. Depeche Mode – Universal Soldier
  • 9. Ezra Collective & Greentea Peng – Helicopters
  • 10. Arlo Parks – Nothing I Could Hide
  • 11. English Teacher & Graham Coxon – Parasite
  • 12. Beabadoobee – Say Yes
  • 13. Big Thief – Relive, Redie
  • 14. Fontaines D.C. – Black Boys on Mopeds
  • 15. Cameron Winter – Warning
  • 16. Young Fathers – Don’t Fight the Young
  • 17. Pulp – Begging for Change
  • 18. Sampha – Naboo
  • 19. Wet Leg – Obvious
  • 20. Foals – When the War is Finally Done
  • 21. Bat For Lashes – Carried my girl
  • 22. Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – Sunday Light
  • 23. Olivia Rodrigo – The Book of Love

Marc Vetter schreibt freiberuflich unter anderem für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Magnetic Fields Olivia Rodrigo The Book Of Love
Artikel Teilen