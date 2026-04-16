Olivia Rodrigo: Neues Liebesglück mit Geese-Sänger Cameron Winter?

Es gibt ein Foto der beiden nach einem gemeinsamen Abendessen. Fans flippen aus – steckt mehr dahinter als Musik?

Olivia Rodrigo und Cameron Winter, der Leadsänger der Band Geese, wurden zusammen gesichtet. Die 23-jährige Pop-Sängerin wurde von „TMZ“ nach einem gemeinsamen Abendessen fotografiert.

Was davor geschah

Rodrigo und der Schauspieler Louis Partridge hatten sich Ende 2025 getrennt. Das Paar hatte 2023 angefangen zu daten. Auch wenn es nie ein offizielles Statement zur Trennung gab, gilt diese als nahezu sicher.

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Cameron Winter und Geese

Der 24-jährige Cameron Winter gründete Geese gemeinsam mit seinen Highschool-Freund:innen Emilia Green, Dominic Di Gesare, Max Bassin und Foster Hudson. Die Band gewann bei den Brit Awards 2026 den Preis als International Group of the Year. Olivia Rodrigo war bereits letzten Monat bei einem Geese-Konzert gesichtet worden.

Dating oder doch ganz anders?

Ob die beiden daten oder nur befreundet sind, ist nicht gesichert.

Rodrigo bringt demnächst ihr neues Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ heraus. Es soll stärker in Richtung Rock gehen als ihre bisherigen LPs. Möglicherweise hat sie sich mit Cameron Winter schlicht aus beruflichen Gründen getroffen – schließlich gehören Geese zu den bekanntesten und beliebtesten Rockbands der Gen-Z-Generation.

Was auch immer der Hintergrund ist: Das gemeinsame Abendessen hat die Fans beider Musiker:innen begeistert. Auf TikTok häufen sich Reaktionen wie „I ship this“ und „wait really obsessed with this lowkey“.

Das Album von Olivia Rodrigo soll am 12. Juni erscheinen. Vielleicht erklärt sich bis dahin auch der gemeinsame Auftritt.