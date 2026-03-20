Versöhnung nach sechs Jahren: Olivia Rodrigo spricht über Sabrina Carpenter

Sechs Jahre nach der Dreiecks-Fehde um Joshua Bassett erklärt Olivia Rodrigo im Vogue-Interview, wie es heute zwischen ihr und Sabrina Carpenter steht.

Die Zeiten der Feindschaft sind vorbei. Olivia Rodrigo sprach in einem Interview mit der Zeitschrift „Vogue“ über ihr Verhältnis zu Sabrina Carpenter.

Die beiden Popstars waren lange Zeit als Erzfeindinnen bekannt. Vor einigen Jahren kursierten Gerüchte, dass sie sich in einer Dreiecksbeziehung mit dem Schauspieler Joshua Bassett befunden hätten.

Nun äußerte sich Rodrigo in einem Interview mit der britischen Ausgabe der „Vogue“ zu Carpenter. „Ich finde sie großartig. Ich freue mich auch riesig über all ihre Erfolge. Ich liebe das Album, das sie herausgebracht hat.“ Und weiter: „Es ist alles gut. Ich habe schon oft mit ihr gesprochen.“ Das klingt ganz danach, als hätten die beiden ihre Fehde beiseitegelegt. Schließlich liegt das gesamte Drama bereits sechs Jahre zurück – Olivia Rodrigo war damals 17 Jahre alt, Sabrina Carpenter 20.

Die Vorgeschichte

Sängerin Olivia Rodrigo hatte Bassett am Set der Disney-Produktion „High School Musical: The Musical: The Series“ kennengelernt. Daraufhin sollen die beiden, damals noch Teenager, sich gedatet haben. Als ihre Beziehung zu Ende ging, schrieb Rodrigo ihre Breakthrough-Single „Drivers License“. Der Song handelt von ihrer Trennung mit Joshua Bassett. Dieser soll sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits in einem romantischen Verhältnis mit Sabrina Carpenter befunden haben.

Rodrigo singt in ihrer Debüt-Single: „You’re probably with that blond girl, who always made me doubt, she’s so much older than me, she’s everything I’m insecure about.“

Carpenter, die einige Jahre älter ist, antwortete damals mit dem Song „Skin“. Darin schrieb sie: „I’m happy and you hate it … I wish you knew that even you can’t get under my skin if I don’t let you in.“

Damit war der Streit zwischen den beiden Popstars entfacht. Besonders die Fans beider Künstlerinnen heizten die Rivalität weiter an, sodass sich der Konflikt auch über die weiteren Veröffentlichungen der beiden Disney-Stars zog.

Die nun 23-jährige Rodrigo gab zu, dass damals viel Druck auf ihr lastete und der Streit auch ihrem jungen Alter geschuldet war: „Manchmal treffe ich heutzutage eine(n) 17- oder 18-Jährige(n) und denke mir: ‘Wow, du bist ja noch so ein Kind.’ Ich kann gar nicht glauben, dass die Leute so gemein zu mir waren.“ Und: „Ich hatte gerade eine Trennung hinter mir, arbeitete Vollzeit, produzierte [Sour], ging zur Highschool und belegte etwa drei AP-Kurse. Wenn ich zurückblicke, denke ich immer: ‘Wow, das Leben wird nie wieder so hart sein wie damals, als ich 17 war.’“

Versöhnung

Seit 2020 haben beide Künstlerinnen einen deutlichen Karriereschub erlebt. Carpenter schaffte es 2024 mit ihrem Album „Short n’ Sweet“ in die Charts und räumte 2025 drei Grammys ab. Olivia Rodrigo triumphierte bereits 2022 und gewann ebenfalls drei Preise für ihre Debüt LP. Nun bringt sie ihr drittes Studioalbum heraus, das vielen Berichten zufolge erneut viele Lieder über Liebe beinhalten soll. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.

Rodrigos Äußerung ist das erste öffentliche Statement zum Verhältnis der beiden Sängerinnen. Bereits 2025 wurden sie bei den Grammys gesichtet, als sie sich unterhielten und umarmten. Die Freundschaft der beiden Frauen hat die Eifersucht um einen Mann offenbar überwunden.