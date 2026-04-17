Olivia Rodrigo: neue Single „Drop Dead“ – drittes Album angekündigt

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Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo  |  Olivia Rodrigo meldet sich zurück: „Drop Dead“ – Video aus Versailles ist da

Foto: WireImage. Joseph Okpako. All rights reserved.

Olivia Rodrigo veröffentlicht ihre neue Single „Drop Dead“ – mit Musikvideo aus Versailles. Drittes Album erscheint am 12. Juni.

Olivia Rodrigo gilt als eine der einflussreichsten und gefragtesten Künstlerinnen ihrer Generation. Ihr letztes Album GUTS erschien 2023 und war ein voller Erfolg. Seitdem warten Fans sehnlichst auf neue Musik der Künstlerin. Nun ist es soweit: Am 17. April 2026 erschien ihre neue Single „Drop Dead“.

Neue Single mit Musikvideo aus Versailles

Olivia Rodrigos nächste Ära beginnt offiziell mit ihrem neuen Song „Drop Dead“, der ersten Singleauskopplung aus ihrem kommenden dritten Album YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE. Das dazugehörige Musikvideo, das im Schloss von Versailles gedreht wurde und bei dem Petra Collins Regie führte, ist unten zu sehen.

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Den neuen Track wird sie als „Saturday Night Live“-Gastgeberin erstmals am 2. Mai 2026 performen.

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Neues Album als kreative Herausforderung

Die Popsängerin bezeichnete ihr Album YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE, das Nachfolgealbum zu GUTS aus dem Jahr 2023, zuvor als „kreative Herausforderung“, da es während ihrer Beziehung mit dem britischen Schauspieler Louis Partridge entstanden sei.

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„Mir wurde klar, dass all meine liebsten romantischen Liebeslieder deshalb so schön waren, weil sie einen Hauch von Angst oder Sehnsucht in sich trugen“, erklärte die Künstlerin und fügte hinzu, dass sie von der Besessenheit und der Unruhe ihrer eigenen Liebesbeziehung inspiriert worden sei.

Album bereits vorbestellbar

YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE erscheint am 12. Juni bei Geffen/Universal. Das Album kann bereits vorbestellt werden.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE neue Single Guts Olivia Rodrigo
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