Oneohtrix Point Never kündigt neues Album mit Teaser an

Oneohtrix Point Never steht mit einem neuen Album in den Starlöchern.

Oneohtrix Point Never hat offiziell sein neues Album angekündigt. MAGIC ONEOHTRIX POINT NEVER soll am 30. Oktober 2020 bei Warp Records erscheinen. Begleitet wird die Ankündigung von einem ersten Teaser mit dem Titel „Drive Time Suite“, der aus den Tracks „Cross Talk I“, „Auto & Allo“ und „Long Road Home“ (inklusive Gast-Vocals von Caroline Polachek) besteht. Zu hören ist das Ganze hier.

„Drive Time Suite“-Artwork:

Der Aufbau von MAGIC ONEOHTRIX POINT NEVER knüpft einer offiziellen Pressemitteilung zufolge „lose an die Programmlogik von Sendezeit-Blöcken im Radio an – angefangen am frühen Morgen bis zum Sendeschluss in der folgenden Nacht, ineinander verschränkt zu einer kaleidoskopischen, unruhigen Klangwelle im steten Wandel, die sich zwischen den Extremen des Schiebreglers auftürmt“.

Beim Radio hat Daniel Lopatin, wie der in New York lebende Künstler und Produzent mit bürgerlichem Namen heißt, auch seine musikalischen Ursprünge. Der Künstlername Magic Oneohtrix Point Never bezieht sich nämlich auf den Sender Magic 106.7 aus Boston, den Lopatin damals missverstanden hatte.

Das Artwork zu MAGIC ONEOHTRIX POINT NEVER:

Vor allem sei es das aleatorische Element, also die Rolle des Zufalls, die Lopatin am Medium Radio fasziniere. Kein Wunder also, dass der Musiker auf seinem Album auch mit Klangcollagen aus Archivmaterial verschiedener US-Radiosender gearbeitet hat. Speziell handelt es sich dabei um die Einbindung von sogenannten „format flips“ und überlappenden DJ-Abmoderationen, Werbeclips und Selbsthilfe-Mantras. Auf diese Weise will Lopatin die „vielsagenden und abgründig-komischen Zerrbilder der US-amerikanischen Kultur sichtbar“ machen.

Tracklist zu MAGIC ONEOHTRIX POINT NEVER:

Cross Talk I Auto & Allo Long Road Home Cross Talk II I Don’t Love Me Anymore Bow Ecco The Whether Channel No Nightmares Cross Talk III Tales From The Trash Stratum Answering Machine Imago Cross Talk IV / Radio Lonelys Lost But Never Alone Shifting Wave Idea Nothing’s Special

Zuletzt konnte Lopatin vor allem mit der Kreation verschiedener Film-Scores große Erfolge feiern. Sein OST zur A24-Produktion „Uncut Gems“ erschien 2019 und erhielt von ME-Autor Frank Sawatzki in seiner Rezension vier von sechs möglichen Sternen. Dieser lobte: „Mit seinen stellenweise ausufernden Fahrten durch Klangräume, in denen wahre Heldenchöre elektronische Fährten aufnehmen, später umspielen und wieder verlassen, schafft es Lopatins Filmmusik, auch für sich selbst zu stehen.“

Warp/Rough Trade Robert Beatty