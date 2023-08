„Oppenheimer“: Fans entdecken verstörendes Detail in einer Szene mit Florence Pugh

In einem Rückblick tauchen kurz ein Paar schwarze Handschuhe auf, die Fans zufolge viel Bedeutung haben könnten.

Christopher Nolans neuster Film „Oppenheimer“, ist voll von überwältigenden Bildern und praktischen Effekten — da gehen die kleinen Details auch mal unter. Nun haben jedoch mehrere Fans auf ein verstörendes Detail in einer von Florence Pughs Szenen entdeckt.

„Oppenheimer“ folgt der biografischen Geschichte der namensgebenden Hauptfigur J. Robert Oppenheimer, gespielt von Cillian Murphy, und seiner Beteiligung am Bau der ersten Atombombe. Doch auch seine zwischenmenschlichen Beziehungen werden aufgegriffen, insbesondere seine Beziehung zu Jean Tatlock (Florence Pugh), mit der er sowohl vor als auch während der Ehe mit seiner Frau Kitty (Emily Blunt) liiert war. Aufgrund ihrer Verbindung zur kommunistischen Partei wurde Oppenheimers Loyalität zu den Vereinigten Staaten häufig von Staatsoberhäuptern in Frage gestellt.

Später zeigt sich in mehreren schnellgeschnittenen Rückblicken, dass Tatlock Suizid beging, indem sie sich in der Badewanne ertränkte. Mehreren Zuschauern fiel dabei allerdings ein kleines, leicht zu übersehendes Detail auf: In einem der Shots sieht man, wie schwarzbekleidete Hände ihren Kopf ins Wasser drücken.

Einige Fans spekulieren, dass Nolan darauf anspielen könnte, dass Tatlocks Tod kein Suizid sondern ein Attentat war. Andere meinen, dass es symbolisch für die Schuld stehen könnte, welche Oppenheimer im Bezug auf ihren Tod spürt.

Besonders auf Twitter meldeten sich viele Nutzer:innen zu dem Thema. „Eine Sache in Oppenheimer, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, ist dieser kleine Einschub von schwarzen Handschuhen in dem einen Flashback mit Florence Pugh,“ teilt ein:e User:in. „Nolan war wirklich in seinem Horror-Modus.“

„Ich kann nicht aufhören, an den Shot mit den schwarzen Handschuhen zu denken,“ schreibt ein anderer. „Besonders nachdem mir aufgefallen ist, dass der FBI-Typ, der Oppenheimers Müll durchsucht, auch schwarze Handschuhe trägt!!!!“

Seit dem 20. Juli läuft Oppenheimer in den deutschen Kinos.