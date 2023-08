Megan Thee Stallion: Alles zum neuen Film-Musical „Dicks: The Musical“

Megan Thee Stallion ist bald als herrische Chefin in einem nicht-jugendfreien Musical zu sehen.

Megan Thee Stallion in einem nicht-jugendfreien Film-Musical: Das US-amerikanische Filmstudio „A24“ hat soeben den Trailer für sein erstes Filmmusical enthüllt, das sich „Dicks: The Musical“ nennt. In der neuen Parodie, die auf dem Off-Broadway-Stück „Fucking Identical Twins“ von Josh Sharp und Aaron Jackson basiert, spielen neben der 28-jährigen Rapperin auch Sharp und Jackson selbst mit.

Zudem sieht man darin noch Nathan Lane („Beau Is Afraid“), Megan Mullally („Will & Grace“) und den Australier Bowen Yang („Saturday Night Live“).

„Dicks: The Musical“ – Handlung und Trailer

Die Handlung der Komödie dreht sich um die Figuren von Sharp und Jackson, zwei Spitzenverkäufer, die in einer Firma arbeiten, die von Megan Thee Stallion geleitet wird. Nachdem sie herausgefunden haben, dass sie lange verlorene eineiige Zwillinge sind, begeben sich die beiden auf eine Mission, um ihre Eltern, gespielt von Lane und Mullally, wieder zu vereinen.

Im Trailer ist Yang als Gott zu sehen. Außerdem gibt es Ausschnitte aus der Originalmusik von Megan. Regie führte Larry Charles, der für seine Arbeit mit Sacha Baron Cohen in „Borat“ und „Brüno“ bekannt ist.

Hier Trailer ansehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Komödie sorgt bereits für Furore auf Social Media

Die Ankündigung des Films sorgt auf den Social-Media-Plattformen von „A24“ nicht nur für Vorfreude.

Zahlreiche User:innen beschweren sich dort über die kommende Parodie, scheinen sich persönlich angegriffen zu fühlen und verdeutlichen neben homophoben Kommentaren auch ihren Ärger: „Eine dumme Komödie, miese Dialoge, eine dümmliche Stimmung!“

Darauf reagiert eine Nutzerin mit den Worten: „Beruhigt euch mal! Was mir dran gefällt, ist die Tatsache, dass es überhaupt gemacht wurde. Wir fordern ständig, dass die Studios Risiken eingehen und mutiges, kreatives Denken unterstützen. Nun, danke A24! Diese Komödie ist ein Argument dafür, warum POC mehr dieser Musicals machen und die Hauptpersonen darin sein sollten. Denn wir sind die Kultur, und wir sind amerikanische Musikgenies. Also ja, lasst uns mehr davon machen!“

Andere beteuern: „Lasst A24 einfach neue Dinge ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es eben nicht. Sie sind immer noch ein erstklassiges Studio und Verleiher, unabhängig davon, ob dieser Film floppt oder nicht. Ihr tut so, als ob ihr persönlich beleidigt wärt. Es ist nur ein Film.“

Das Film-Musical mit Rapperin Megan Thee Stallion als Chefin in der Hauptrolle soll am 29. September 2023 via „A24“ zu sehen sein.