Christopher Nolans nächster Film wird Adaption von Homers „Odyssee“ sein

Die griechische Mythologie bald in den Kinos: ein „mystisches Action-Epos“, gedreht mit der „neuesten IMAX-Technologie“. So beschreibt Universal Pictures das neueste Projekt des vielfach ausgezeichneten Regisseurs Christopher Nolan, eine Adaption des griechischen Epos „Odyssee“ von Homer. „The Odyssey“ geht ab 2025 in Arbeit.

Der Film soll erst 2026 veröffentlicht werden, jedoch wird das Projekt jetzt schon von einigen Stars im Cast geschmückt. Die Hauptrolle soll an den „Der Marsianer“-Darsteller Matt Damon gehen. An seine Seite wird man augenscheinlich auch Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Charlize Theron und Robert Pattinson sehen, wie „NME“ berichtet.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.

— Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024