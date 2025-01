Ed Sheeran bestreitet Teilnahme an J.K. Rowlings Party: „Bitte recherchiert“

Berichte, dass er J.K. Rowlings Silvesterparty besucht habe, seien „polarisierend und schädigend“.

Was haben Ed Sheeran und J.K. Rowling miteinander zu tun? Wenn es nach dem Sänger geht, am liebsten gar nichts.

Falschaussagen in britischer Presse

Ed Sheeran bezog in seiner Instagram-Story Stellung; der Post ist noch als Screenshot auf seinem X-Account (ehemals Twitter) zu sehen. Zuvor hatten britische Medien berichtet, dass er für verwundete Soldat:innen der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) aufgetreten sowie der Silvesterparty der umstrittenen „Harry Potter“-Schriftstellerin beigewohnt habe. Prominent teilte die Fernsehjournalistin India Willoughby die Gerüchte. „Bei allem Respekt, India Willoughby und alle anderen Journalist:innen, die über diese beiden Geschichten berichtet haben, keine davon stimmt“, stellte der Musiker klar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Diese Art von Berichterstattung ist polarisierend und schädigend“

„Ich habe Silvester mit meiner Familie und meinen Freunden verbracht“, führte Ed Sheeran aus. „Die Geschichte mit den verwundeten Soldaten bei einer meiner Shows bezieht sich wohl auf ein Wohltätigkeitsstiftung, die Tickets für mein Konzert in Zypern bereitgestellt hat. Das war ein riesiger öffentlicher Auftritt.“ Das kurze Statement endet mit einer klaren Aufforderung: „Diese Art von Berichterstattung ist polarisierend und schädigend. Bitte recherchiert, bevor ihr Dinge postet.“

India Willoughby entschuldigt sich

India Willoughby, die zurzeit „Good Morning Britain“ beim Sender ITV moderiert, antwortete auf den X-Repost der Instagram-Story. „Ich bin froh, dass Ed nicht bei JKRs Party war“, schrieb sie. „Ich habe ja auch ‚Berichten zufolge‘ geschrieben, weil die rechten Schundblätter, die viele lieben und denen sie glauben, es nun einmal berichtet haben.“ Sie habe Ed Sheeran vorab privat geschrieben, jedoch keine Antwort erhalten. Ein Fan sei sie nach wie vor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Willoughby verwies außerdem auf das öffentliche Interesse an der Situation – J.K. Rowling ist seit Jahren umstritten. In den vergangenen Jahren äußerte sie sich mehrfach transphob und drückte Zustimmung gegenüber rechtsorientierten Positionen und Personen aus. Eine Assoziation mit ihr stritten daher bereits viele Prominente ab – auch Teile des „Harry Potter“-Filmcasts distanzierten sich von der Schriftstellerin. Willoughby, die als weltweit erste Trans-Nachrichtensprecherin für die LGBTQ+-Community eine wichtige Rolle einnimmt, sehe sich in der Pflicht, über das Thema zu berichten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ed Sheeran: Neues Album ist fertig

Dass Ed Sheeran die Vorwürfe klarstellen konnte, kommt ihm gelegen. Der Pop-Musiker hat nämlich ein neues Album im Kasten. Nachdem zuletzt 2023 die Alben – (SUBTRACT) sowie AUTUMN VARIATIONS sowie 2024 der Weihnachtssong „Under The Tree“ erschienen, steht für 2025 ein neues Werk an – „Anfang 2025“ soll letzten Berichten zufolge „eine große Promo-Kampagne“ inklusive zwei neuen Musikvideos starten. Titel und Release-Termin verriet der Sänger jedoch noch nicht.