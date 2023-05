Orgasmus? Frau stöhnt und schreit bei Klassik-Konzert

Das Orchester spielte höflich weiter, während die Frau laut aufstöhnte.

Bei einem Auftritt des LA Philharmonic Orchestra gab eine Frau so laute Stöhn- und Schreigeräusche von sich, dass andere Besucher:innen felsenfest glaubten, sie würde gerade einen Orgasmus haben.

Der Vorfall ereignete sich während einer Version von Tschaikowskys 5. Sinfonie. Magnus Fiennes, ein Komponist und Musikproduzent, der ebenfalls bei der Aufführung anwesend war, twitterte kurz darauf: „Eine Frau im Publikum hatte während des zweiten Satzes der 5. einen lauten Ganzkörper-Orgasmus.“

Er fügte hinzu: „Die Band machte höflich weiter. Ein Lob an LAPhil (und Pytor Ilyich), die das ausgelöst haben.“ Ein anderer Besucher wiederum deutete die Geräusche anders und twitterte als Antwort auf Fiennes‘ Tweet: „Ich war dort. Das ist nicht das, was passiert ist. Die arme Frau hatte eine Art Zusammenbruch. Ich habe nach dem Konzert mit Elim gesprochen (wir sind seit unserer gemeinsamen Zeit an der U of M befreundet) und wir waren alle besorgt, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelte. Bitte haben Sie mehr Respekt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Orgasmus oder Zusammenbruch? Macht euch hier ein eigenes Bild von der Sache:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Daraufhin antwortete Magnus Fiennes: „Ich habe alle möglichen Szenarien durchgespielt, sogar Tourette. Ich war in unmittelbarer Nähe und hatte nicht weniger als 8 andere Freunde, die zufällig anwesend waren – alle kamen zu einem ähnlichen Schluss. Sie blieb für den Rest der Show, ihr Verhalten war offensichtlich. Meine bestätigte Einschätzung ist lediglich eine Beobachtung. Respekt aufrechterhalten.“

Ob es sich letztendlich nun um einen Orgasmus oder einen körperlichen Zusammenbruch jeglicher Art gehandelt hat, konnte bis jetzt nicht abschließend geklärt werden. In einem Bericht der „Los Angeles Times“ wurde jedoch eine weitere Besucherin namens Molly Grant zitiert, die den Vorfall ebenfalls für einen Orgasmus hielt und die zu hörenden Klänge als „Schrei/Stöhnen“ beschrieb. Sie sagte: „Ihr Partner lächelte und sah sie an – wie in dem Bemühen, sie nicht zu beschämen. Es war recht schön.“