Sean „Diddy“ Combs: Haftstrafe erneut verkürzt – Freilassung am 15. April

Sean Combs alias P. Diddy kommt früher frei: Dank eines Drogenrehabilitationsprogramms wird seine Haftstrafe erneut verkürzt – Entlassung nun am 15. April 2026.

Die Haftstrafe für den Rapper und Unternehmer Sean Combs, auch P. Diddy genannt, wurde erneut verkürzt.

Verurteilung und Anklagepunkte

Combs wurde im Oktober 2025 zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs, Förderung von Prostitution, Sexhandels und Körperverletzung – unter anderem an Minderjährigen – angeklagt worden war. Rund 120 Klagen gingen gegen ihn ein. Einige Kläger:innen sagten aus, dass der Musiker sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt habe. Mindestens 25 der Kläger:innen waren zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig. Auch seine Ex-Frau Cassie Ventura hatte ihn bereits 2023 wegen Körperverletzung und sexuellem Missbrauch angezeigt und damit die Verhandlungen ins Rollen gebracht.

Strafmaß und Schuldfeststellung

Der 56-Jährige war bereits vor dem offiziellen Gerichtsbeschluss ein Jahr lang im Brooklyn Metropolitan Detention Center festgehalten worden.

Die Klägerseite hatte über zehn Jahre Gefängnis gefordert; das Strafmaß wurde schließlich auf 50 Monate reduziert. Der Musikmogul wurde wegen zweier Verstöße gegen den Mann Act schuldig gesprochen. Der Mann Act stellt den Transport von Personen über Bundesstaatsgrenzen hinweg unter Strafe und macht Menschenhandel so zum Verbrechen. Die schwerwiegenderen Anklagepunkte – Sexhandel und Verschwörung – führten hingegen zu einem Freispruch.

Verkürzung der Haftdauer

Die ursprüngliche Strafe hätte bis Mai 2028 gelten sollen, wurde jedoch im Dezember um einen Monat auf Juni 2028 verlängert. Anfang März 2026 hieß es, er dürfe das Gefängnis bereits am 25. April verlassen – nun sogar zehn Tage früher, am 15. April.

Begründet wurde dies mit einem Drogenrehabilitationsprogramm, das er durchlaufen habe und das ihm eine verkürzte Haftstrafe ermögliche.

Verlegung und aktuelle Haftbedingungen

Derzeit befindet er sich im FCI Fort Dix in New Jersey in Haft. Seine Anwälte erwirkten die Verlegung vor Gericht mit der Begründung: „Um Probleme im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch anzugehen und die Möglichkeiten für Familienbesuche sowie die Rehabilitationsbemühungen zu optimieren.“

Im April 2028 soll er das Gefängnis verlassen dürfen – was danach folgt, ist ungewiss. Das Strafmaß für den Rapper fällt damit vergleichsweise gering aus.