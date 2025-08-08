Großes Comeback? Das sagt Sean Combs‘ Anwalt über seine Zukunft

Was passiert nach Sean „Diddy" Combs Entlassung? Sein Anwalt spricht erstmals über die Pläne des Rappers und ein mögliches Comeback.

Seit seiner Verhaftung im September des letzten Jahres sitzt Sean „Diddy“ Combs wegen Förderung von Prostitution in New Yorks berüchtigten Metropolitan Detention Center in Haft. Nun äußert sich sein Anwalt zu Combs‘ Plänen nach seiner Freilassung.

Neue Prioritäten: Fokus auf Familie

Während Sean Combs auf seine Urteilsverkündung am 3. Oktober wartet, gab sein Hauptverteidiger Marc Agnifilo ein erstes Interview bei CBS-News. Dort sprach er mit Reporterin Jericka Duncan über Sean Combs‘ Pläne nach seiner Entlassung.

Noch vor kurzem hieß es in den Medien, dass der inhaftierte Rapper mit einem großen Comeback im Madison Square Garden plane. Doch nun ließ sein Anwalt Agnifilo verlauten, dass der 55-jährige erst einmal Wichtigeres zu tun hätte — etwa Zeit mit seinen sieben Kindern oder seiner Mutter verbringen, die den gesamten Gerichtsprozess begleitete. Die oberste Priorität von Combs‘ Anwaltsteam sei es, dem Angeklagten ein faires Urteil zu verschaffen, damit er „seine Schuld gegenüber der Gesellschaft so schnell wie möglich begleichen kann“. Agnifilio fügte hinsichtlich der Gerüchte über Combs‘ großes Comeback hinzu: „Wenn Diddy freikommt, wird er sich nicht vorrangig auf Musik konzentrieren“.

Bühnenrückkehr bleibt offen

In der Vergangenheit stand Combs bereits zweimal in der „berühmtesten Arena der Welt“ auf der Bühne: Im September 2023 war er Teil des „Hip-Hop-Forever“-Events und im Oktober 1995 performte er im Rahmen einer Benefizgala. Vorerst wird der Rapper aber erst mal nicht auf die Bühne zurückkehren. Sein Anwalt berichtete gegenüber Duncan: „Diddy arbeitet hart an seinen Fehlern“ und sei auf einem guten Weg der Wiedergutmachung. Inwieweit die Musikbranche das auch so annehmen, und Sean Combs‘ Karriere sich von seinem Gerichtsprozess erholen kann, wird sich erst in später Zukunft zeigen.

Agnifilo erwähnte gegenüber CBS-News, sobald Combs das Gefühl habe, dass seine Position in der Öffentlichkeit verbessert sei, werde er „etwas Besonderes“ machen, wie zum Beispiel eine MSG-Show. Er bezweifle allerdings, dass dieses Vorhaben auch so stattfinde. Sollte der inhaftierte Rapper jedoch irgendwann wieder auf der Bühne stehen, so versicherte Marc Agnifilo, werde er dort sein.