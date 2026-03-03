Sean „Diddy“ Combs wird früher aus dem Gefängnis entlassen

Eineinhalb Monate früher aus dem Gefängnis: Sean „Diddy“ Combs nimmt an einem Drogen-Reha-Programm teil – und seine Söhne drehen eine Doku.

Sean „Diddy“ Combs verbüßt derzeit eine vierjährige Haftstrafe im Fort Dix Federal Correctional Institute in New Jersey. Zu dieser wurde er am 3. Oktober 2025 verurteilt. Damals sprach man ihn in zwei Anklagepunkten schuldig, die sich auf den Transport von Personen zu Zwecken der Prostitution bezogen; in wesentlich härteren Anklagepunkten wie etwa Menschenhandel wurde er freigesprochen. Nun steht fest, dass er weniger Zeit als erwartet absitzen muss.

Eineinhalb Monate weniger in Haft

Ursprünglich hätte der US-Rapper bis zum 04. Juni 2028 im Gefängnis bleiben müssen. Das Entlassungsdatum wurde nun jedoch um eineinhalb Monate auf den 25. April 2028 vorverlegt. Der Grund dafür ist die Teilnahme an einem Drogenrehabilitationsprogramm, an dem der Musiker und Produzent seit November 2025 teilnimmt. Darüber berichtete das Newsportal „Page Six“. Ein Sprecher erklärte gegenüber dem Portal: „Herr Combs ist ein aktiver Teilnehmer des Residential Drug Abuse Program und hat seinen Rehabilitationsprozess von Anfang an ernst genommen. Er ist voll engagiert in seiner Arbeit, konzentriert sich auf Wachstum und ist positiven Veränderungen verpflichtet.“

Vorzeitige Entlassung kommt zur Zeit der Berufung

Die Anpassung des Haftdatums fällt zeitlich zusammen mit der Berufung, die das Lager von Sean Combs gegen das Urteil eingereicht hatte. Im Dezember 2025 verlangten seine Anwälte in besagtem Antrag eine sofortige Freilassung sowie entweder eine Aufhebung der Verurteilung oder eine reduzierte Strafe für den Musiker. Dieser argumentierte, dass die zuständige Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen ihn niemals bewiesen habe. Sein Anwalt argumentierte zudem, dass der Richter ein zu hartes Urteil erlassen habe, das gegen die verfassungsmäßigen Rechte des Rappers verstoße. Der Staatsanwalt widersprach dem Berufungsantrag allerdings im Februar 2026.

Eigene „Diddy“-Doku aus den Reihen der Familie

Das Bild der Familie Combs war zuletzt vor allem durch die Netflix-Doku „Sean Combs: The Reckoning“ geprägt. Hier der Trailer zur Einordnung:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nun kündigten die Söhne des 56-Jährigen, Christian „King“ Combs und Justin Combs, eine eigene Doku-Serie über das Leben ihres Vaters an. Ein erster Trailer liegt „TMZ“ vor. In diesem zeigen sich die Brüder geschlossen und blicken gemeinsam auf die Verhandlung vor Gericht und das enorme Medieninteresse daran zurück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Trailer ist unter anderem Justin Combs zu sehen, wie er einen Anruf aus dem Gefängnis entgegennimmt; zudem greift der Clip nicht nur Schlagzeilen und Razzien auf, sondern gibt auch persönliche Einblicke in das Familienleben der Combs. Mit der Doku planen die Söhne, ihr eigenes Narrativ zu setzen. Wann diese erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.