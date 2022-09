Pale: Hört hier die neuen Singles „Bigger Than Life“ und „Man Of 20 Lives“

Die Aachener Indiepopper von Pale haben ihre ersten neuen Songs seit mehr als zehn Jahren veröffentlicht. Ihr Label Grand Hotel van Cleef teilte das Video zu den beiden Singles „Bigger Than Life“ und „Man Of 20 Lives“ auf YouTube. Am Montag hatten Pale ihr neues und gleichzeitig letztes Album angekündigt. Gitarrist Christian Dang-Anh war 2021 an einem Hirntumor gestorben.

Empfehlung der Redaktion Pale kündigen ihr allerletztes Album an

„Heute – an einem ganz normalen Donnerstag im September – ist es nun also endlich soweit. Voller Stolz veröffentlichen wir die ersten beiden Singles aus unserem allerletzten Album“, schrieb die Band auf Facebook. „Nach über zwei Jahren Arbeit an dem Album denken wir, dass die Songs für sich selber am besten sprechen. ‚Bigger Than Life“‚ und ‚Man Of 20 Lives‘ sind für Christian und für Stephan.“ Schlagzeuger Stephan Kochs war selbst aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Aufnahmen beteiligt.

THE NIGHT, THE DAWN AND WHAT REMAINS, so der Plattentitel, erscheint am 25. November bei Grand Hotel van Cleef. Ab sofort kann man das Album vorbestellen. Außerdem planen Pale „eine große Show“ Anfang 2023.

Hier könnt ihr euch das Video zu den zwei Singles anschauen:

„[Wir] arbeiteten mehr als zwei Jahre an jedem Song, jedem Ton und jeder Silbe als wäre es das letzte Mal“, schrieb die Band am Montag in der Albumankündigung. „Eben weil wir wussten, dass es genau das war. Selbst nach Christians Tod im letzten Jahr entschlossen wir uns dazu weiterzumachen und die bereits aufgenommenen Songs zu beenden.“

Gegründet wurde Pale von Holger Kochs, Christian Dang-anh und Stephan Kochs im September 1993. Der Durchbruch auf nationaler und internationaler Ebene gelang ihnen 2000 mit dem Album RAZZMATAZZ (THE ARTS AT THE SANDS). Ihr letztes Album erschien 2006 unter dem Namen BROTHER, SISTER, BORES! auf Grand Hotel Van Cleef.