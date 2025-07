Parookaville Festival 2025: Line-Up, Tickets, Anreise & Wetter

Vom 18. bis 20. Juli verwandelt sich das Flughafengelände in Weeze wieder in eine gigantische Festivalstadt. Parookaville feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum und ist auch 2025 restlos ausverkauft. Drei Tage lang steht alles im Zeichen elektronischer Musik. Von EDM über Hardstyle bis Future House: Präsentiert werden die Subgenres auf zahlreichen Bühnen mit internationalen Top-Acts und nationalen Größen. Hier die wichtigsten Informationen zur diesjährigen Ausgabe im Überblick.

Line-Up & Timetable

Hier eine Auswahl der Künstler:innen, die am Parookaville Festival 2025 auftreten werden:

Afrojack

Armin van Buuren

Dimitri Vegas

Felix Jaehn

James Hype

Robin Schulz

Sara Landry

Steve Aoki

Timmy Trumpet

Aaron Hibell

Alex Christensen

Alex Wann

Alle Farben

Amber Broos

Angie Mill

Bengal

David Puente

Fritz Kalkbrenner

Regard

Timbo

VIZE

IKKIMEL

Eko Fresh

Tickets

Auch 2025 ist Parookaville komplett ausverkauft. Für Kurzentschlossene bleibt die Möglichkeit, über die offizielle Resale-Plattform unter resale.parookaville.com noch an Tickets zu gelangen. Dort werden Karten zum Originalpreis angeboten, sofern andere Besucher:innen diese zum Weiterverkauf einstellen.

Anreise

Die Anreise der Camping-Gäste erfolgt gestaffelt. Ein Teil kann bereits am Mittwoch, den 16. Juli, anreisen, der Rest folgt am Donnerstag, den 17. Juli. Damit soll das Verkehrsaufkommen entzerrt werden. 2024 hatte sich dieses Modell bewährt.

Für Tagesgäste stehen zwei neue Parkflächen zur Verfügung, eine nördlich des Flughafens an der Wember Straße, die andere südlich in der Nähe des Kieswerks. Von dort bringen Shuttle-Busse die Besucher:innen zum Gelände.

Reisende mit dem Auto werden gebeten, der ausgeschilderten Route zu folgen und nicht per Navigationsgerät zu fahren. Besonders auf den Strecken rund um die B9, den Hülmer Deich und die Kervenheimer Straße wird mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet, vor allem am Mittwoch- und Donnerstagmorgen.

Wer mit dem Zug anreist, kann den RE 10 (Niers-Express) von Düsseldorf Richtung Kleve nutzen. Vom Bahnhof Weeze fahren kostenpflichtige Shuttle-Busse (10 Euro, buchbar über die Festival-Website) direkt zum Gelände. Zudem sind Sonderfahrten des RE 10 eingeplant, auch nachts.

Wetter

Laut aktueller Prognose bleibt das Wetter zum Festivalstart wechselhaft. Am Mittwoch und Donnerstag sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich, die Temperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad. Ab Freitag, den 18. Juli, verbessert sich die Lage, es wird sonniger bei etwa 26 Grad.

Für Samstag, den 19. Juli, ist sommerliches Wetter mit bis zu 29 Grad angekündigt, allerdings steigt im Tagesverlauf die Gewitterwahrscheinlichkeit. Auch am Sonntag, den 20. Juli, sind kräftige Schauer möglich, bei Temperaturen um die 27 Grad.