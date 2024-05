Heino bringt Volksmusik zum Parookaville

Das Festival ist eigentlich für seine elektronische Musik bekannt.

Heino wird in diesem Jahr eine für ihn außergewöhnliche Bühne betreten. Er wird eine Show beim Parookaville Festival spielen, das eigentlich für seine elektronischen Musik-Acts bekannt ist. Am Sonntag, den 21. Juli, wird der 85-jährige Künstler im Rahmen seiner Solotour „Das Beste“ auf dem Gelände des Flughafens Weeze in Nordrhein-Westfalen auftreten, wie sein Management am Mittwoch (08. Mai) bekannt gab.

Kurzer Auftritt mit Heinos größten Hits

Obwohl das Festival eher Elektro-Fans anspricht, ist die Mischung mit anderen Musikrichtungen nicht neu. Vor zwei Jahren traten schon Künstler:innen wie Mia Julia oder die Karnevalsband Kasalla auf. Auch Heinos Lieder entsprechen wahrlich nicht dem für Parookaville üblichen Genre. Der Sänger ist bekannt für seine Volkslieder, die im Schlagerstil interpretiert werden. Es ist allerdings nicht der erste ungewöhnliche Festival-Auftritt für den Sänger. Vor elf Jahren trat er bereits beim Wacken Festival auf, damals zusammen mit Rammstein. In diesem Jahr werden beim Parookaville neben Heino Künstler wie Steve Aoki, Scooter und Robin Schulz erwartet.

Geplant sei ein kurzer Auftritt, bei dem er seine größten Hits, darunter „Rosamunde“ und „Blau blüht der Enzian“, präsentieren wird. Heino selbst zeigt sich begeistert: Der Künstler schätze die Anerkennung, die ihm außerhalb der elektronischen Musik entgegengebracht wird, sehr.

Festival-Tickets zu teuer?

Die Aufmerksamkeit, die Heinos Auftritt generiert, kommt dem Festival sicherlich zugute. Die Ticketpreise für Festivals sind vergangenes Jahr im Durchschnitt um 15 Prozent gestiegen, schätzte der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV). Laut einer Umfrage unter 15.000 Festivalbesucher:innen aus dem vergangenen Jahr sind nur 40 Prozent bereit, 200 Euro oder mehr für ein Ticket auszugeben. Ein Ticket für das Parookaville ohne Camping kostet aktuell 249 Euro.

Heino kommt im Rahmen seiner Tour unter anderem auch nach Wien, Mönchengladbach und Beelitz. Für den Abschluss seiner Tournee performt der Musiker bei der Trachtennacht in Fichtenau am 18. Oktober.