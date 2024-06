Paul McCartney live in Europa: Tickets, Termine, Vorverkauf

Na toll: Bislang keine Termine für Deutschland bekannt

Paul McCartney hat Tourtermine für den Dezember 2024 bekannt gegeben. Nur: Leider sind keine für Deutschland, Österreich und die Schweiz dabei. Dafür kommen Madrid und Paris in den Genuss von Konzerten der Beatles-Legende.

Der 82-Jährige befindet sich noch immer auf „Got Back“-Tournee und wird im Sommer Lateinamerika bereisen, bevor der Brite im Winter dann nach Europa zurückkehrt. Ticket-Infos hier.

Für seine Home Turf hat Macca schon ein Statement veröffentlicht: „Ich freue mich darauf, mein Jahr und die Tourdaten 2024 in Großbritannien zu beenden. Es ist immer ein besonderes Gefühl, in unserer Heimat zu spielen. Es wird ein großartiges Ende des Jahres sein. Let’s get set to party. I can’t wait to see you.”

Paul McCartneys bislang bestätigte Tourneedaten:

DEZEMBER

04 – La Defense Arena, Paris, Frankreich

05 – La Defense Arena, Paris, Frankreich

09 – Wizink Centre, Madrid, Spanien

⁠10 – Wizink Centre, Madrid, Spanien

14 – Co-op Live, Manchester, UK

15 – Co-op Live, Manchester, UK

⁠18 – The O2, London, UK

19 – The O2, London, UK

Ob noch Konzerttermine hinzukommen, ist weiterhin unklar.

McCartney nun reichster Musiker der Insel

Jährlich wird die „Sunday Times Rich List“ veröffentlicht, die die 350 reichsten Menschen in Großbritannien nach ihrem Nettovermögen auflistet. 2024 hat es Sir Paul McCartney geschafft Platz 165 zu ergattern, und das mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde Pfund (ca. 1,17 Milliarden Euro). Damit hängt der 81-Jährige auch Persönlichkeiten wie Elton John ab. Besonders ausgezahlt haben sich für McCartney die letzten Monate.

Paul McCartneys Vermögen schnellt in die Höhe

Im vergangenen Jahr soll Paul McCartney sein Nettovermögen um ganze 50 Millionen Pfund gesteigert haben. Laut Angaben der „The Sunday Times“-Liste soll der Sänger dies nicht nur durch die Wertsteigerung seiner bisherigen Diskografie, sondern auch durch seine „Got Back Tour“ 2023 erwirtschaftet haben. Darüber hinaus kämen auch die Gewinne vom „letzten“ Beatlessong „Now And Then“ und von der Wiederveröffentlichung ihres Dokumentarfilms „Let It Be“ aus dem Jahr 1970 hinzu. Sogar Pop-Ikone Beyoncé soll durch ihr Countryalbum „Cowboy Carter“ zum finanziellen Wachstum des Musikers beigetragen haben. Denn Queen B veröffentlichte auf ihrer neuen Platte eine Coverversion von „Blackbird“ – einen Song, den McCartney 1968 schrieb.

Neben dem Singer-Songwriter schafften es auch Elton John und Victoria Beckham auf die „Sunday Times Rich List“. Während der 77-Jährige auf Platz 291 mit einem geschätzten Nettovermögen von 470 Millionen Pfund (ca. 548 Millionen Euro) landete, platzierte sich das ehemalige Spice Girl gemeinsam mit ihrem Ehemann David Beckham auf Rang 297. Ihr gemeinsames geschätztes Vermögen beträgt 455 Millionen Pfund (ca. 500 Millionen Euro). Ansonsten hält sich die Anzahl der Musiker:innen auf der Liste begrenzt.