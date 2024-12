Sabrina Carpenter gesteht: Sie war in Paul McCartney verliebt

Sabrina Carpenter spricht bei einem Fernsehauftritt über ihr Treffen mit Paul McCartney.

In der am 12. Dezember ausgestrahlten Folge von „The Late Show with Stephen Colbert“ ist Sabrina Carpenter zu Gast. Sie erzählt während des Interviews von ihrem ersten Treffen mit ihrem musikalischen Vorbild Paul McCartney.

Verliebt in Paul McCartney

Strahlend betritt die 25-Jährige das Studio der „Late Show“und lässt sich von dem Host Stephen Colbert – passend zu ihrem Song „Espresso“ – mit einem Espresso Martini überraschen. Die beiden witzeln hin und her, Colbert gratuliert der aufstrebenden Sängerin zu ihren sechs Grammy-Nominierungen, Carpenter strahlt, beteuert, wie surreal das alles für sie ist.

Colbert fragt schließlich, ob es wahr sei, dass vor allem die Beatles die Singer-Songwriterin dazu inspiriert haben, ihre eigenen Songs zu schreiben. „Als ich noch sehr jung war, hat mir mein Vater zum ersten Mal ‚Rocky Racoon‘ vorgespielt“, fängt Carpenter an zu erzählen und setzt ein charmantes Lächeln auf, „und ich war so fasziniert von dem Song und dem Songwriting, dass ich mich in Paul McCartney verliebt habe.“ Carpenter scherzt, dass sie damals als Kind überzeugt war, dass McCartney ihr Ehemann wäre.

„Als ich erwachsen wurde, verliebte ich mich in sein Songwriting“, erzählt die Sängerin, während Colbert ihr ins Wort fällt: „Als du erwachsen wurdest, hast du ihn getroffen!“ Der Talkshow-Host stellt eine Fotografie auf den Tisch, gut sichtbar für Carpenter und das Publikum. Darauf zu sehen: Sabrina Carpenter und Paul McCartney, wie sie Arm in Arm posieren. Colbert hakt nach, wie es für sie war, ihr Idol zu treffen.

Ein Treffen wie aus „Stranger Things“

„Ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Aber dann war er so normal, lässig und so charmant, dass ich das Gefühl hatte, in ein anderes Universum einzutreten wie ‚The Upside Down‘, die Schattenwelt bei ‚Stranger Things‘. Aber viel fröhlicher als ‚Stranger Things‘“, so Carpenter. Der Host schießt ein „viel fröhlicher als Stranger Things“ dazwischen. „Eines kann ich über ihn sagen: In jedem Raum, den er betritt, gibt er jedem das Gefühl, gesehen und gehört zu werden. Es war eine wundervolle Erfahrung für mich, das von jemandem zu sehen, den ich so sehr bewundere. Ich bin besessen von ihm!“ so Carpenter kichernd.

Sabrina Carpenters Auftritt bei „The Late Show with Stephen Colbert“

„A Nonsense Christmas“

Sabrina Carpenter veröffentlichte am 6. Dezember zusammen mit Netflix ein TV-Programm namens „A Nonsense Christmas“, ein Varieté-Musikspecial voller Weihnachtssongs und überraschender Duette – unter anderem mit der Sängerin Chappell Roan, und komödiantischer Cameos. In den ersten zwei Tagen spielte das Weihnachtsspecial rund 2,6 Millionen Streams ein und schaffte es in der ersten Dezemberwoche damit auf Platz acht der meistgesehenen TV-Programme auf Netflix.