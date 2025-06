Drei Beatles-Söhne auf neuem Track „Rip-Off“ vereint

Zum ersten Mal sind gleich drei Söhne der Beatles in einem Song zu hören: James McCartney (47), Sean Ono Lennon (49) und Zak Starkey (59). Die beiden Söhne von Paul McCartney (82) und John Lennon (1940–1980) sind als Gäste beim neuen Track „Rip-Off“ von Zak Starkeys Band Mantra of the Cosmos mit dabei. Auch Shaun Ryder (62) von den Happy Mondays ist als Sänger an Bord.

Neue Single „Rip-Off“ mit Allstar-Besetzung

„Rip-Off“ ist also Ergebnis der jüngsten Generation der Beatles — will jedoch nicht als „Reunion“ assoziiert werden. Auf Starkeys Instagram-Seite teilte er einen Ausschnitt des Songs, begleitet von Bildern der Bandmitglieder sowie der Beatles. In einem Text wird betont, dass der Song nicht als Echo der Vergangenheit verstanden werden soll. Das bestätigt Starkeys Aussagen in einem kürzlichen Interview mit „The Telegraph“, in dem er sagte: „Nein, es ist kein Beatles-Song … Es ist Mantra of the Kosmos mit ihnen drin. Es ist Sean of the Cosmos und James of the Cosmos, es ist immer noch meine Band.“

Mantra of the Cosmos wurde 2023 von Zak Starkey ins Leben gerufen, Sohn des Beatles-Schlagzeugers Ringo Starr (84), der auch für The Who und Oasis das Schlagzeug gespielt hat. Auch Andy Bell (54), ehemaliger Oasis-Bassist, ist in der Band, ebenso wie Mark Berry (61), auch von den Happy Mondays. James McCartney und Sean Lennon brachten 2024 bereits „Primrose Hill“ als gemeinsamen Track heraus. Sieh dir hier den Ausschnitt des neuen Songs „Rip-Off“ an:

Die Karrieren der Beatles-Söhne

Die Karrieren der Beatles-Söhne hätten jedoch unterschiedlicher kaum sein können. James McCartney erhielt zwar zunächst von seinem Vater einige musikalische Lektionen, trat jedoch einige Jahre unter Pseudonym auf, um aus dessen Schatten herauszutreten. Seit 2010 veröffentlicht er jedoch unter seinem eigenen Name neue Songs — einige sogar in Zusammenarbeit mit Paul McCartney.

Sean Lennon verlor seinen Vater im Alter von fünf Jahren. Zusammen mit seiner Mutter Yoko Ono (92) beschäftigte er sich schon früh mit Musik. 1998 veröffentlichte er sein Solodebüt und hat seither zahlreiche neue Alben herausgebracht, ebenso wie Zusammenarbeiten, unter anderem mit Lana Del Rey (39) im Song „Tomorrow Never Came“ (2017).

Dhani Harrison fehlt für das „vollständige Quartett“

Zak Starkey hat seinerseits als Schlagzeuger für The Who für Aufsehen gesorgt, insbesondere in den vergangenen Monaten, als ihn die berühmte Band zunächst feuerte, ihn kurz darauf zurückholte, ihn dann jedoch endgültig entließ. Auch weil ihn Oasis für ihr Comeback 2025 offenbar außen vorließ, ist das neue Projekt für ihn umso wichtiger.

Der bisher Einzige, der für das vollständig neue Beatles-Quartett noch fehlt, wäre Dhani Harrison (46), George Harrisons (1943–2001) Sohn, ebenso als Musiker aktiv. Er spielte beispielsweise 2016 Gitarre für James McCartneys Song „Too Hard“.