Pearl Jam: Eddie Vedder bittet einen Fan, das Konzert zu verlassen

Gedanken zum Gegenwärtig*innen

The Algorithm Is Strong Today: Was Paloma Faith mit Bibi und Julian gemeinsam hat

Unsere Gegenwart scheint später nun tatsächlich Geschichte zu werden. Zeit also, sich in dieser Kolumne die popkulturelle Gegenwart genau anzugucken. Was passiert? Und wie und warum hängt das alles zusammen? Hier Folge 18, in der Julia Friese erklärt, warum der Algorithmus uns alle erwischt.