Pearl Jam veröffentlichen den Song „Obey The Law Of The Heart”

Vergangenen September gab Schlagzeuger Matt Cameron bekannt, dass er (nach über 30 Jahren im Hintergrund) ein Solo-Album aufnehmen will. Sein Solodebüt soll den Namen CAVEDWELLER tragen. Darauf spielt Cameron nicht nur Schlagzeug, sondern übernahm auch Gitarre, Gesang und Produktion selbst. Hilfe hat er angeblich vom Bowie-Drummer Mark Guiliana bekommen, weitere Gästenamen sollen folgen. Details sind darüber hinaus keine bekannt.

Der neue Film von Schauspielerin Brie Larson löste zuletzt Kontroversen aus. Ein internationaler Trailer, der mittlerweile gelöscht wurde, ist wegen Stereotypisierung der indischen Kultur unter Beschuss geraten. Brie spielt darin eine amerikanische Wissenschaftlerin, die nach Indien geschickt wird, um gentechnisch veränderten Reis an Bauern zu verkaufen. Der Film wurde wegen seiner „peinlichen“ Darstellung der indischen Kultur kritisiert, nachdem der Trailer die Schauspielerin als „weiße Retterin“ darstellt.

Pearl Jam haben einen neuen Song mit dem Titel „Obey The Law Of The Heart” veröffentlicht, der zum Soundtrack des umstrittenen Films „Basmati Blues” gehört.