Peggy Caserta: Geliebte von Janis Joplin verstorben

Zwei Bücher über ihre Beziehung mit Janis Joplin machten Peggy Caserta bekannt.

Janis Joplin machte sie bekannt, nun ist Peggy Caserta verstorben. Mehrere US-Magazine vermeldeten den Tod der ehemaligen Ladenbesitzerin und späteren Autorin in Berufung auf ihren Verlag.

Offenbar verstarb sie bereits vergangene Woche, am 21. November, „eines natürlichen Todes in ihrer Hütte am Tillamook River“ im US-Bundesstaat Oregon. Peggy Caserta wurde 84 Jahre alt.

Peggy Caserta schrieb über ihr Leben mit Janis Joplin

In den Sechzigerjahren führte die Amerikanerin eine Beziehung mit Janis Joplin. Später schrieb sie zwei Bücher über die turbulenten Jahre mit der Sängerin. „Going Down With Janis“ erschien 1973, drei Jahre nach Joplins Tod, und thematisiert die Freundschaft und spätere Romanze der beiden, und darüber hinaus auch den gemeinsamen Drogenkonsum.

Peggy Caserta distanzierte sich seither von der Veröffentlichung. Sie schrieb das Buch Co-Autor Dan Knapp zu und gab an, damit lediglich ihre Sucht habe stillen zu wollen.

2018 erschien „I Ran Into Some Trouble“, das erneut die Zeit thematisiert, die Peggy Caserta und Janis Joplin miteinander verbrachten.

Nach den Skandalen des ersten Buches, erfuhr jedoch auch Casertas zweite Veröffentlichung Kritik. So sollen einige Behauptungen nicht stimmen – beispielsweise die Theorie, Janis Joplin sei anstelle an einer Überdosis einen Erstickungstod gestorben, nachdem sie sich die Nase brach.