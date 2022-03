Perry Farrell würdigt Taylor Hawkins mit Video: „Er war mein bester Freund“

Perry Farrell, Sänger von Jane’s Addiction und Lollapalooza-Gründer, hat eine Video-Hommage auf den kürzlich verstorbenen Taylor Hawkins geteilt. Im Video bezeichnet er den Drummer des Foo Fighters als „meinen besten Freund“ und einen „der leidenschaftlichsten Schlagzeuger, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wenn ich an ihn denke, fasse ich es mit einem Wort zusammen: Geschwindigkeit.“

Weiter sagte Farrell: „Er hatte die Gabe, am Schlagzeug eine selbstbewusste, markante und streichelnde Geschwindigkeit zu bewahren.“

Hawkins war am 25. März in einem Hotelzimmer in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, wenige Stunden vor einem geplanten Konzert der Foo Fighters in der Stadt, verstorben. Nur eine Woche zuvor hatte Farrell einen Gastauftritt bei einem Konzert der Band in Santiago, Chile und spielte dort den Jane’s-Addiction-Klassiker „Been Caught Stealing“. Er sollte auch am 27. März wieder mit der Gruppe beim Lollapalooza Sao Paulo auf der Bühne stehen.

Hawkins war seit Jahrzehnten bekennender Fan von Jane’s Addiction und sah die die Band schon in der 1980er- und 1990er-Jahren mehrmals live, Jahre bevor er Farrell persönlich kennenlernte. In den letzten Monaten spielte Hawkins in der neuen Band NHC mit dem langjährigen Jane’s-Addiction-Gitarristen Dave Navarro und dem heutigen Bassisten Chris Chaney. „Obwohl ich ihn damals nicht kennengelernt habe, haben wir eine gemeinsame Geschichte“, sagte Farrell weiter.

In dem Video ist zudem Farrells Ehefrau Etta zu sehen, die eine Sprachnachricht von Hawkins abspielt, die dieser einen Tag vor seinem Tod verschickt hatte. In der Nachricht sagt Hawkins: „Passt aufeinander auf, und ich passe auf mich auf, und wir sehen uns in Sao Paulo. Ich liebe, liebe, liebe euch. Schlaf gut.“

„Einen großen Teil meines Herzens hatte ich für ihn reserviert. Ich habe ihn in mein Herz geschlossen, als wir Freunde wurden, weil er so ein reiner Typ war, so rein im Herzen“, fügte Farrell hinzu. „Ich habe immer Nachrichten von Taylor erhalten. Es waren immer Bruchstücke von Songs, die er schrieb oder zu schreiben beabsichtigte oder von denen er wollte, dass ich sie mir anhöre. Ich habe Musikleckerbissen so oft bekommen wie ‚Ich liebe dich‘.“

„Der einzige Sinn, den ich aus der Tragödie ziehen kann, ist zu wissen, dass Taylor jetzt im Himmel ist“, fuhr er fort. „Er kann uns hören. Was ich von diesem Tag an tun werde, ist zu versuchen, Musik zu machen, von der ich denke, dass Taylor sie wirklich lieben würde.“