Pet Shop Boys: „Dreamworld“-Tour in Deutschland beginnt

Im April 2020 sowie rund ein Jahr später gab es schlechte Nachrichten: Die geplante „Dreamworld – Greatest Hits Live“-Tour der Pet Shop Boys musste schon wieder verschoben werden. Doch kein Grund zur Traurigkeit: Es gab im Zuge jener, natürlich pandemiebedingten Ankündigung neue Termine für die Tour des britischen Electropop-Duos, und die stehen nun bevor. Im Mai und Juni 2022 kehrt das Duo auf deutsche Bühnen zurück – präsentiert vom Musikexpress.

Pet Shop Boys live: Die Nachholtermine für 2022

Seit über 30 Jahren steht das Duo auf den internationalen Bühnen. 2022 kommen Neil Tennant und Chris Lowe mit ihrer „Dreamworld – Greatest Hits Live“-Tour wieder nach Deutschland. Erstmals wollen Tennant und Lowe auf einer Tour auch eine Best-Of-Setlist präsentieren.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit. Tickets sind u.a. auch hier erhältlich.

14.05.2022 München, Olympiahalle (verlegt vom 15.05.2021, bzw. 20.05.2020)

04.06.2022 Oberhausen, König-Pilsener-Arena (verlegt vom 04.06.2021, bzw. 02.05.2020)

05.06.2022 Hamburg, Barclaycard Arena (verlegt vom 11.06.2021, bzw. 22.05.2020)

07.06.2022 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena (verlegt vom 09.06.2021, bzw. 08.05.2020)

10.06.2022 Stuttgart, Porsche Arena (verlegt vom 05.06.2021, bzw. 10.05.2020)

11.06.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 12.06.2021, bzw. 01.05.2020)

19.06.2022 Frankfurt, Jahrhunderthalle (verlegt vom 15.05.2021, bzw. 20.05.2020)

Am 24. Januar 2020 erschien das fünfzehnte Album des britischen Duos. HOTSPOT wurde teils in Kalifornien, teils in Deutschland aufgenommen. Als unser damaliges „Album der Woche“ erhielt es von ME-Autor Stefan Hochgsand in seiner Rezension viereinhalb von sechs Sternen.

Das Album im Stream: