Sean „Diddy“ Combs ist nach Anklageerhebung verhaftet worden

Was ihm nun genau vorgeworfen wird und wie lange der Rapper inhaftiert bleibt, ist derzeit unklar.

Sean „Diddy“ Combs befindet sich seit Montagabend, den 16. September, in Haft. Der Rapper und Produzent wurde in Manhattan nach Anklageerhebung durch die Grand Jury festgenommen.

Der konkrete Grund und die Dauer seiner Zeit im Gefängnis sind aktuell noch nicht bekannt. Ein Statement vom Southern District of New York lässt lediglich verlauten: „Heute Abend haben Bundesagenten Sean Combs auf der Grundlage einer versiegelten Anklageschrift des SDNY verhaftet. Wir gehen davon aus, dass wir die Anklageschrift morgen früh entsiegeln werden und werden dann mehr dazu sagen können.“

Combs Anwalt spricht von „ungerechter Strafverfolgung“

Der Anwalt vom HipHop-Star redet in der Öffentlichkeit nun von einer „ungerechten Strafverfolgung“ und zeigte sich „enttäuscht“ über das Vorgehen der Grand Jury. Weiter: „Sean ‚Diddy‘ Combs ist eine Musikikone, ein Selfmade-Unternehmer, ein liebevoller Familienvater und ein bewährter Philanthrop, der in den letzten 30 Jahren ein Imperium aufgebaut, seine Kinder vergöttert und sich für die Förderung der schwarzen Gemeinschaft eingesetzt hat. Er ist ein unvollkommener Mensch, aber er ist kein Krimineller. Zu seiner Ehre muss gesagt werden, dass Mr. Combs bei dieser Untersuchung nichts als kooperativ war und er letzte Woche in Erwartung dieser Anklagen freiwillig nach New York gezogen ist. Bitte behalten Sie sich Ihr Urteil vor, bis Sie alle Fakten kennen. Dies sind die Handlungen eines unschuldigen Mannes, der nichts zu verbergen hat, und er freut sich darauf, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen.“

Was zuvor geschah

Combs war in den vergangenen Monaten immer wieder aufgrund von Menschenhandelsvorwürfen in den Schlagzeilen. Im März 2024 wurden aufgrund der Vorwürfe des „sex trafficking“, also des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, seine Häuser durchsucht.

Und auch da war es ist nicht das erste Mal, dass innerhalb von kurzer Zeit schwere Anschuldigungen gegen den Musiker vorlagen. Im Dezember 2023 wurde ihm unter anderem vorgeworfen, Anfang der Zweitausender Jahre in einer Gruppe eine Siebzehnjährige vergewaltigt zu haben. Außerdem liegen Zivilklagen zu weiteren Delikten sexueller Gewalt vor. Unter den Kläger:innen waren eine Ex-Freundin, die Sängerin Cassandra „Cassie“ Ventura, sowie der ehemaliger Produzent des Musikers, Rodney „Lil Rod“ Jones. Mit Cassie hat sich Combs inzwischen außergerichtlich geeinigt. Ingesamt wies er die Anschuldigungen öffentlich zurück.