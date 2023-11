Pink will verbotene Bücher bei Konzerten in Florida verschenken

Darunter Todd Parrs „The Family Book“, Amanda Gormans „The Hill We Climb“ und Toni Morrisons „Menschenkind“.

Schon seit Jahren setzt sich Pink für die Rechte der LGBTQ+-Community ein. So forderte sie nicht nur in ihrem 2006er Song „Dear Mr. President“ das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe, sondern bekam auch vier Jahre darauf den „Ally for Equality Award“ der Human Rights Campaign verliehen. Auch heute beweist die Sängerin, dass sie – unabhängig von jeglichen Konsequenzen – zu ihren Werten steht. Deshalb plant Pink bei ihren anstehenden Konzerten in Florida, Bücher zu verschenken, die in den Schulen des Bundesstaates derzeit verboten sind.

Seit 2022 sind in Florida etwa 1.400 Bücher aus öffentlichen Bibliotheken und Schulen entfernt worden. Viele der Bücher befassen sich mit Themen wie Rassismus, Sexualität und Geschlecht – darunter auch Stücke von Shakespeare, die aufgrund ihrer vermeintlich „anzüglichen Wortspiele“ zensiert wurden. Das Verbot folgt auf die Verabschiedung des „Don’t Say Gay“-Gesetzes, das von Gouverneur Ron DeSantis durchgesetzt wurde und in Schulen – bis zur zwölften Klassenstufe – Diskussionen über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität verbietet.

Als Antwort auf dieses Gesetz hat sich Pink mit dem US-amerikanischen Autor:innenverband PEN zusammengetan und möchte nun 2.000 Exemplare von vier verbotenen Büchern verschenken – darunter das Kinderbuch „The Family Book“ von Todd Parr, Amanda Gormans Gedicht „The Hill We Climb“, der Roman „Menschenkind“ von Toni Morrison und die „Girls Who Code“-Buchreihe von Stacia Deutsch.

Zu ihrem Vorhaben erklärt die Musikerin in einem Instagram-Live, das sie gemeinsam mit PEN-CEO Suzanne Nossel und Amanda Gorman aufgenommen habe, was sie dazu bewegte. „Bücher haben mir seit meiner Kindheit eine besondere Freude bereitet, und deshalb bin ich nicht bereit, tatenlos zuzusehen, wie Bücher an Schulen verboten werden“, so Pink. „Es ist besonders schlimm zu sehen, wie die Behörden auf Bücher über Rassismus und gegen LGBTQ-Autoren und PoC zielen. Wir haben in diesem Land so viele Fortschritte in Richtung Gleichberechtigung gemacht, und niemand sollte wollen, dass dieser Fortschritt rückgängig gemacht wird.“

Auf ihrer „Trustfall“-Tournee wird der Pop-Star vom 14. bis 19. November sowohl in Miami und Sunrise, als auch zweimal in Orlando auf der Bühne stehen. Dort wird sie – pro Show – den 1.000 ersten Fans, die sich interessiert zeigen, jeweils ein Exemplar der verbotenen Literatur schenken.