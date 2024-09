Usher nach angeblich gelöschten Diddy-Tweets: X-Account wurde gehackt

X-User glauben jedoch nicht an einen Hacker-Angriff, sondern an eine geplante Lösch-Aktion.

Hat Usher etwas zu verbergen? Das fragen sich nun zig Leute im Internet, nachdem der R&B-Sänger angeblich Mitte September mehrere alte Beiträge bei X gelöscht hatte, in denen es um Sean „Diddy“ Combs ging. Nachdem mehrere Nachfragen an den 45-Jährigen herangetragen wurden, warum er das wohl gemacht habe, kommt nun die Antwort von Usher: „Account wurde gehackt und ihr alle habt es geglaubt!“ Darauf folgen drei Tränen lachende Emojis und der Konzert-Hinweis „Wir sehen uns heute im Intuit Dome“.

Usher steht für viele als Lügner da

Die Follower:innen des achtfachen Grammy-Gewinners wollen ihm aber nicht allesamt Glauben schenken. So schreibt eine Person: „Jemand hat dich gehackt und deine alten Tweets gelöscht? Das ist was Neues“. Eine andere kommentiert Ushers X-Post schlicht mit den Worten: „Keiner glaubt das.“ Und ein Nutzer meint: „Was?? Lol, Timing ist nur ein Zufall, oder?“ Und einer geht soweit, zu schreiben: „Das kauft dir keiner ab. Such dir lieber eine schöne Insel, auf die keine Auslieferung möglich ist, und bleib dort eine Weile.“

Der Grund für die Ungläubigkeit seiner Follower:innen ist der Moment, in dem Ushers frühere Postings auf der Social-Media-Plattform verschwunden sind. Schließlich wurde Sean „Diddy“ Combs, der ihn damals entdeckte, gerade erst am 16. September inhaftiert. Diddy werden Missbrauch, Sexhandel, Prostitution und auch Erpressung vorgeworfen. FBI und SDNY ermitteln außerdem, ob der US-Rapper und Produzent sogenannte Sex-Partys initiierte, bei denen Drogen verkauft und Sexhandel vollzogen wurde. In diesem Zusammenhang fiel auch schon Ushers Name, da er möglicherweise auch auf den angeblichen Feiern auf der Gästeliste stand.

Usher äußerte sich früher über seine „ziemlich wilden“ Erfahrungen zusammen mit Combs

Aktuell äußerte sich Usher nicht zu dem Thema. Jedoch berichtete er in einem 2004er Interview mit „Rolling Stone“ von seinen Karriereanfängen, in denen er mit Diddy zusammenlebte. In dieser Zeit wäre er von Combs laut Interview in „eine ganz andere Art von Scheiße“ eingeführt worden. Diese „Scheiße“ meinte vor allem Sex. „Sex ist so heiß in der Branche, Mann“, beschrieb Usher damals seinen Einstieg in das Musikerleben und fügte hinzu, dass „immer Mädchen da waren. Man öffnete eine Tür und sah jemanden, der es trieb, oder mehrere Leute in einem Raum, die eine Orgie feierten. Man wusste nie, was passieren würde“.

In einem „Howard Stern“-Interview von 2016 ging Usher weiter auf seine „ziemlich wilden“ Erfahrungen zusammen mit Combs ein und behauptete, er habe vor allem in den 90ern „seltsame Dinge“ gesehen. Über seinen Einzug bei Combs sagte er: „Ich ging dorthin, um den Lebensstil zu sehen. Und ich habe ihn gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen und verstehen konnte, was ich da überhaupt sah. Es war ziemlich wild und verrückt. Es gab sehr merkwürdige Dinge, die sich abspielten und ich hab sie nicht wirklich verstanden.“ Als er daraufhin gefragt wurde, ob er sein eigenes Kind in Diddys vier Wände schicken würde, antwortete Usher nur: „Verdammt nein.“