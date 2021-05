Innerhalb der vergangenen zwei Jahrzehnte hat sich die amerikanische Sängerin Pink zu einem der erfolgreichsten Popstars der Welt entwickelt – mehr als 110 Millionen verkaufte Tonträger, drei Grammys und sechs MTV Video Music Awards kann die 41-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, verbuchen.

Am Freitag hat die Musikerin ihre neue Single „All I Know So Far“ veröffentlicht, die einen kleinen Vorgeschmack auf ihre kommende Live-Platte ALL I KNOW SO FAR: SETLIST liefert. Der Track wurde von Star-Songwriter Greg Kurstin produziert und mit dem Songwriter-Duo Benj Pasek & Justin Paul verfasst.

In „All I Know So Far“ inszeniert Pink sich als eine Art Mutterfigur

„All I Know So Far“ ist eine intime Ballade, bei der Pink über einer sanft gezupften Gitarre von dem oft steinigen Weg singt, den sie bisher gehen musste. Dabei inszeniert sie sich als eine Art Mutterfigur, die ihren Fans aus der Angst und Verzweiflung heraushelfen möchte. So singt sie: „I wish someone would’ve told me that this darkness comes and goes / People will pretend but, baby girl, nobody knows / And even I can’t teach you how to fly/ But I can show you how to live like your life is on the line“. Nach dem ersten Refrain nimmt der Song an Fahrt auf und endet in einem für Pink typischen Crescendo. Ein begleitendes Musikvideo feierte ebenfalls am Freitag, den 07. Mai 2021, um 17 Uhr Premiere.

Zeitgleich zu dem Album erscheint eine gleichnamige Doku

Die dazugehörige Platte ALL I KNOW SO FAR: SETLIST soll am 21. Mai 2021 bei RCA Records erscheinen. Aufgenommen wurde das Live-Album während Pinks „Beautiful Trauma World Tour“ aus dem Jahr 2019, zudem wird sich auch ein Mitschnitt ihrer Dankesrede bei den „MTV Video Vanguard Award“ auf dem Langspieler wiederfinden. Zeitgleich mit dem Album wird auch eine gleichnamige Dokumentation über Pink erscheinen, die auf Amazon Prime Video abgerufen werden kann.

Hört Euch die neue Single „All I Know So Far“ hier im Stream an: