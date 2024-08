PJ Harvey live in Berlin: Tickets, Support, Anfahrt, Zeiten, Wetter

Am 13. August tritt PJ Harvey in der Zitadelle Spandau auf. Hier gibt es alle Infos im Überblick.

Mit ihrem zehnten Studioalbum I INSIDE THE OLD YEAR DYING begeisterte PJ Harvey bereits im vergangenen Jahr das Publikum im Berliner Admiralspalast. Jetzt kommt sie erneut in die Hauptstadt. Alles, was man zu dem Konzert in der Zitadelle Spandau wissen muss, erfahren Sie hier.

Tickets

Karten gibt es aktuell noch über Eventim: „Stehplatz Kategorie 1“ für 73,15 Euro.

Support

Die aktuelle Tour von PJ Harvey umfasst Auftritte fünf Länder. In Berlin mit dabei: Bendik Giske. Der Saxophonist steht kurz vor der Veröffentlichung seines dritten Soloalbums. Seine neue, selbstbetitelte Platte, produziert von der britischen Elektronikmusikerin Beatrice Dillon, zeichnet sich durch eine minimalistische, unverfälschte Herangehensweise aus. Er selber bezeichnet sein Werk als soziale Emanzipation, er will dadurch Menschen zusammenzubringen.

Anfahrt

Die Zitadelle Spandau erreicht man ganz bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So fährt die U-Bahnlinie 7 bis zur Haltestelle „Zitadelle“, die direkt bei der historischen Sehenswürdigkeit und Eventlocation liegt – nur der Zitadellengraben muss dann noch erfolgreich überquert werden.

Alternativ kann auch mit den S-Bahnlinien 3 und 9 bis zur Station „Spandau“ gefahren werden, vor dort gibt es aber noch einen Fußweg von etwa einer Viertelstunde. Mit dem Bus (X33) kann man ebenfalls zur Station „Zitadelle“ fahren.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr. Der Support wird den Abend gegen, Achtung ungewöhnlich (!), ca. 19.20 Uhr eröffnen.

Wetter

Es ist Sommer in Berlin. Perfekte Bedingungen für ein Open-Air-Konzert. Mittags werden bis zu 29 Grad erwartet, und am Abend steigen die Temperaturen sogar noch weiter auf bis zu 31 Grad an.