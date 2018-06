Placebo covern „Let’s Go To Bed“ von The Cure

Foto: LightRocket via Getty Images, Pacific Press. All rights reserved.

Brian Molko mit Placebo am 16. Juli 2017 beim Collisioni Festival 2017 in Barolo

Das Meltdown Festival in London wird jedes Jahr von einem Künstler kuratiert. Anohni, Yoko Ono, David Byrne und MIA durfen bereits ein Line-up zusammenstellen. Dieses Jahr war Robert Smith von The Cure an der Reihe. Zu seiner Auswahl gehörten Death Cab for Cutie, Libertines, Mogwai, Nine Inch Nails – und Placebo.

Die Band um Brian Molko bedankte sich artig bei Smith dafür, dass er sie im Line-up bedacht hatte und drückte ihre Bewunderung für den Sänger aus, in dem sie bei ihrem Auftritt den Cure-Song „Let’s Go To Bed“ coverten:

https://youtu.be/tIwOTfGVjLs Video can’t be loaded: Placebo – Let’s go to bed (The Cure cover) live at Meltdown Festival 2018 (https://youtu.be/tIwOTfGVjLs)

The Cure werden am 24. Juni, dem letzten Tag des Festivals, schließlich selbst auftreten.