„The Show Of A Lost World“: The Cure kommen auf die große Leinwand!

The Cure: Deshalb hieß das neue Album fast LIVE FROM THE MOON

Welches Equipment verwendet eigentlich Robert Smith von The Cure?

The Cure: Dritte Berlin-Show für den 12. Juli 2026 angekündet – hier Info zu den Tickets

The Cure: Die wahre Geschichte hinter „Friday I’m in Love“

Der Konzertfilm zeigt 31 Live-Songs ihres Konzerts im Londoner Troxy aus dem vergangenen Jahr.

Am 11. Dezember wird es in ausgewählten Kinos einen Auftritt von The Cure geben. Gezeigt wird dann mit „The Cure: The Show Of A Lost World“ der in 4K aufgenommene Mitschnitt des Konzerts der Band am 1. November 2024 im Londoner Troxy.

Der Gig stand unter besonderen Vorzeichen, erschien doch an dem Tag nicht nur ihr lang erwartetes (und hervorragendes) Comeback-Album SONGS OF A LOST WORLD, sondern es war auch der erste und einzige Auftritt der Musiker in diesem legendären Veranstaltungsort.

Der Film wurde von Nick Wickham (arbeitete schon mit Madonna und Rihanna) gedreht und von Robert Smith höchstpersönlich abgemischt. Zu erleben sind insgesamt 31 Tracks, darunter natürlich auch ALLE Stücke der neuen Platte.

Aufgeteilt ist die Setlist in mehrere Teile, zunächst die SONGS OF A LOST WORLD, danach „Hits And Vintage Songs“ mit unter anderem „Pictures Of You“ und „Disintegration“ und „SEVENTEEN SECOND“-Songs sowie einem ausgiebigen Zugabeteil, der schließlich mit „Boy’s Don’t Cry“ endete.

Der Vorverkauf für die Tickets startet am 20. November. Derzeit gibt es noch keine Angaben, in welchen deutschen Kinos der Konzertfilm zu sehen sein wird. Auf der eigens für das Event eingerichteten Website kann man sich aber über neue Details informieren lassen.

Wer keine Zeit hat, den Film im Kino zu sehen, muss nicht traurig sein, denn „The Show Of A Lost World“ wird Ende Dezember auch auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Erst vor wenigen Monaten hatten The Cure mit MIXES OF A LOST WORLD eine von Kollegen gestaltete Neuversion ihrer aktuellen LP herausgebracht.

„The Cure: The Show Of A Lost World“ – Tracklist

Alone And Nothing IsForever A Fragile Thing Warsong Drone:Nodrone I Can Never Say Goodbye All I EverAm Endsong Plainsong Pictures of You High Lovesong Burn Fascination Street A Night LikeThis Push In Between Days Just Like Heaven From the Edge of the Deep Green Sea Disintegration At Night M Secrets Play for Today A Forest Lullaby TheWalk Friday I’m in Love Close to Me Why Can’t I Be You? Boys Don’t Cry