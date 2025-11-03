„The Show Of A Lost World“: The Cure kommen auf die große Leinwand!

von 
Robert Smith live

Robert Smith live  |  The Cure werden gleich drei Shows im Juli in Berlin spielen – hier alle Infos zu den 2026er Gigs

Foto: Getty Images. Daniel Boczarski. All rights reserved.
Der Konzertfilm zeigt 31 Live-Songs ihres Konzerts im Londoner Troxy aus dem vergangenen Jahr.

Am 11. Dezember wird es in ausgewählten Kinos einen Auftritt von The Cure geben. Gezeigt wird dann mit „The Cure: The Show Of A Lost World“ der in 4K aufgenommene Mitschnitt des Konzerts der Band am 1. November 2024 im Londoner Troxy.

Der Gig stand unter besonderen Vorzeichen, erschien doch an dem Tag nicht nur ihr lang erwartetes (und hervorragendes) Comeback-Album SONGS OF A LOST WORLD, sondern es war auch der erste und einzige Auftritt der Musiker in diesem legendären Veranstaltungsort.

Der Film wurde von Nick Wickham (arbeitete schon mit Madonna und Rihanna) gedreht und von Robert Smith höchstpersönlich abgemischt. Zu erleben sind insgesamt 31 Tracks, darunter natürlich auch ALLE Stücke der neuen Platte.

Aufgeteilt ist die Setlist in mehrere Teile, zunächst die SONGS OF A LOST WORLD, danach „Hits And Vintage Songs“ mit unter anderem „Pictures Of You“ und „Disintegration“ und „SEVENTEEN SECOND“-Songs sowie einem ausgiebigen Zugabeteil, der schließlich mit „Boy’s Don’t Cry“ endete.

Mixes of A Lost World (Ltd. 3CD)
Mixes of A Lost World (Ltd. 3CD) Für € 22,99 bei Amazon kaufen

Der Vorverkauf für die Tickets startet am 20. November. Derzeit gibt es noch keine Angaben, in welchen deutschen Kinos der Konzertfilm zu sehen sein wird. Auf der eigens für das Event eingerichteten Website kann man sich aber über neue Details informieren lassen.

cure-show-lost-world

Wer keine Zeit hat, den Film im Kino zu sehen, muss nicht traurig sein, denn „The Show Of A Lost World“ wird Ende Dezember auch auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Erst vor wenigen Monaten hatten The Cure mit MIXES OF A LOST WORLD eine von Kollegen gestaltete Neuversion ihrer aktuellen LP herausgebracht.

„The Cure: The Show Of A Lost World“ – Tracklist

  1. Alone
  2. And Nothing IsForever
  3. A Fragile Thing
  4. Warsong
  5. Drone:Nodrone
  6. I Can Never Say Goodbye
  7. All I EverAm
  8. Endsong
  9. Plainsong
  10. Pictures of You
  11. High
  12. Lovesong
  13. Burn
  14. Fascination Street
  15. A Night LikeThis
  16. Push
  17. In Between Days
  18. Just Like Heaven
  19. From the Edge of the Deep Green Sea
  20. Disintegration
  21. At Night
  22. M
  23. Secrets
  24. Play for Today
  25. A Forest
  26. Lullaby
  27. TheWalk
  28. Friday I’m in Love
  29. Close to Me
  30. Why Can’t I Be You?
  31. Boys Don’t Cry
Marc Vetter schreibt freiberuflich unter anderem für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

