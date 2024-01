Playboi Carti und Travis Scott teilen gemeinsamen Track „Backr00ms“

Es ist bereits das vierte Mal, dass die US-Rapper zusammenarbeiten. Seht hier das Musikvideo zur Single.

Am 1. Januar hat Travis Scott ein Video auf seinem Instagram-Account veröffentlicht, in dem er die neue Single „Backr00ms“ mit Playboi Carti angekündigt hat. In dem kurzen Clip ist der britische Rapper Blackhaine zu sehen, der in die Kamera schreit: „Neue Musik! Carti! Travis Scott! Veröffentlichen [Piepton] heute!“

Zusammen mit der Ankündigung postet Carti auch ein neues Musikvideo auf YouTube, das die beiden Musiker bei einem Auftritt in einer Garage zeigt, neben Aufnahmen in einem Büroraum.

Musikvideo zu „Backr00ms“:

Vierter gemeinsamer Track

Zuletzt arbeiteten die beide US-Rapper für den Song „FE!N“ zusammen, welcher auf Scotts Album UTOPIA veröffentlicht wurde. „Backr00ms“ scheint auch der erste Vorgeschmack auf Playboi Cartis neue Platte zu sein. Die kommende LP mit dem Titel MUSIC wird die erste vollständige Veröffentlichung des Rappers seit WHOLE LOTTA RED aus dem Jahr 2020 sein. DJ Swamp Izzo sagte bereits bei „Voice In The Streets Unfiltered“, dass das Carti-Album, an dem er mitgearbeitet habe, fertig sei.