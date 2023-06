Die neue Platte THE IDOL VOL.1 erscheint am 30. Juni und begleitet die gleichnamige HBO-Serie.

Die Vorfreude auf die neue HBO-Serie „The Idol“ von und mit Abel Tesfaye, a.k.a. The Weeknd, steigt. Um den Fans die Wartezeit zu verkürzen – die Serie startet diesen Sonntag (4. Juni) exklusiv auf HBO – hat The Weeknd am heutigen Freitag (2. Juni) die zweite Single „Popular“ vom Album THE IDOL VOL.1, das die Show musikalisch begleiten wird, herausgebracht. Als Feature-Gäste hat sich der 33-Jährige Madonna und Playboi Carti ins Boot geholt. Auf YouTube gibt’s den neuen Track mit passendem Visualizer zu sehen.

Bereits am 21. April ist die erste Auskopplung „Double Fantasy“ mit Musikvideo erschienen, das komplette Album soll am 30. Juni released werden. „The Idol“ wurde während des Produktionsprozesses kontrovers diskutiert. Der amerikanische „Rolling Stone“ schrieb etwa, dass die Serie im Verlauf der Produktion falsch abgebogen und schließlich zu einem „verdorbenen Folter-Porno“ ausgeartet sei. Tesfaye äußerte sich bisher nur kryptisch zu den Anschuldigungen via Twitter: „Haben wir euch verärgert?“, fragte er dort lediglich.

Der Grammy-Preisträger kündigte vor einiger Zeit außerdem an, sich einen anderen Künstlernamen zulegen zu wollen. „Das ist eine Sache, die ich einfach tun muss. Ich habe als The Weeknd nichts mehr zu sagen“, erklärte Tesfaye in einem Interview. Damit sich aber niemand Sorgen machen muss, verdeutlicht er in dem Gespräch auch, dass er weiter Musik machen werde, nur eben unter einem anderen Pseudonym.