Am 28. Juli werden sowohl das neue Album als auch ein Film, gedreht von Harmony Korine, erscheinen.

Travis Scott nutzte seinen Auftritt auf dem Rolling Loud Festival in Miami, um das Veröffentlichungsdatum für sein Album UTOPIA für den 28. Juli zu bestätigen und den Trailer zum dazugehörigen Film „Circus Maximus“ zu zeigen, der am selben Datum erscheinen soll.

Geheimnis um mysteriösen Film gelüftet

Bereits Anfang Juli wurde bekannt, dass der Regisseur Harmony Korine („Spring Breakers“, „Kids“) bis dahin heimlich an einem Film arbeitete, der von Scott geschrieben wurde und in dem der Musiker auch mitspielen soll. Nun beendete der US-Rapper die Spekulationen rund um das Werk und zeigte nach seinem einstündigen Auftritt auf dem Rolling Loud Festival den Trailer und Titel zum Film: „Circus Maximus“.

Der Teaser setzt sich aus einem Show-Ausschnitt des 32-Jährigen sowie aus Szenen der italienischen Stadt Pompeji und einem Busch in der Form eines „U“ zusammen. Fans vermuten, dass dies eine Anspielung auf seine geplante LP UTOPIA sein könnte.

Bei dem Film, den Scott und Korine gedreht haben, soll es sich um einen actionreichen Spielfilm handeln, der komplett in Infrarot gedreht wurde und sogar schon ohne große Vorankündigung vor Kurzem im Metrograph-Kino in New York zu sehen war. Scott ließ aber verlauten, dass der Film noch richtig offiziell in die Kinos kommen soll. Ob dies auch in Deutschland der Fall sein wird, ist noch unklar.

Auch zur lang ersehnten UTOPIA-Platte äußerte sich der „Cactus Jack Records“-Gründer während seines Auftritts. Ursprünglich war die Veröffentlichung von UTOPIA für den 28. Juli angesetzt und sollte von Scott in den Pyramiden von Gizeh in Ägypten performt werden. Nachdem die ägyptischen Behörden allerdings bekanntgaben, durch Travis Scotts Konzert eine Bedrohung ihrer Kultur zu sehen, vermutete man, dass der Release nach hinten verschoben werden würde. Der ASTROWORLD-Rapper beendete die Unsicherheit und erklärte, dass sowohl Album als auch der dazugehörige Film am 28. Juli erscheinen würden.

Die neueste Single von UTOPIA, „K-POP“, veröffentlichte Scott am Freitag (21. Juli). In dem Track verleiht er dem HipHop Reggaeton- und R&B-Einflüssen und holte sich dazu die Experten der Genres: Bad Bunny und The Weeknd. Dabei produzierten Boi-1da, Illangelo, Jahaan Sweet und BNYX den Song, die auch hinter vielen Drake-Werken stecken.