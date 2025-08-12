Post Malone in Berlin: Tickets, Support, Setlist, Anfahrt & Wetter

Linkin Park über Rap-Features: Diese Stars stehen auf ihrer Liste

Wer ist eigentlich Zah1de? 7 Fakten über die Rap-Newcomerin

Baran Kok im Video-Interview: Der neue Provokateur des Deutschraps

Am 18. August kommt der Musiker für ein Konzert in die Parkbühne Wuhlheide. Hier gibt es alle Infos dazu.

Post Malone spielt am Montag, dem 18. August, ein Konzert in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Der Gig ist Teil seiner „The BIG ASS World Tour“, mit der er vorab bereits in den USA unterwegs war. Nach Berlin folgen Auftritte von Post Malone in München und Hannover. Alle Informationen zu seinem Konzert in Berlin am 18. August gibt es hier.

Tickets

Reguläre Tickets für den Gig sind ausverkauft. Über den Resale von Ticketmaster sowie den fanSALE von Eventim gibt es jedoch noch die Möglichkeiten an Karten zu gelangen.

Einlass & Support

Der Einlass zur Parkbühne Wuhlheide beginnt um 16:30 Uhr. Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Als Support-Act hat Post Malone den Sänger und Rapper Jelly Roll dabei.

Setlist

Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

Texas Tea Wow. Better Now Wrong Ones Go Flex Broken Whiskey Glass Hollywood’s Bleeding I Fall Apart Losers Goodbyes M-E-X-I-C-O What Don’t Belong to Me I Ain’t Coming Back (Morgan Wallen Cover) Feeling Whitney Yours Circles White Iverson Psycho Candy Paint Finer Things Pour Me a Drink Dead at the Honky Tonk rockstar I Had Some Help Sunflower Congratulations

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse der Parkbühne Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist Bahnhof Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa 900 Meter bzw. 12 Minuten zu Fuß bis zur Bühne. Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum.

Im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich lediglich entlang und beidseits der Straße An der Wuhlheide. Extra-Zeit für die Suche einer geeigneten Parkgelegenheit wird hier empfohlen.

Wetter

Zum Konzert von Post Malone in der Parkbühne Wuhlheide Berlin ist es voraussichtlich den ganzen Tag leicht bewölkt. Die Sonne lässt sich ab und zu blicken bei Temperaturen von bis zu 22 Grad.