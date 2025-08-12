Post Malone in Berlin: Tickets, Support, Setlist, Anfahrt & Wetter

von 
Post Malone Coachella 2025

Post Malone Coachella 2025  |  Post Malone spielt am 18. August ein Konzert in der Parkbühne Wuhlheide Berlin.

Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Coa. Kevin Mazur. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Am 18. August kommt der Musiker für ein Konzert in die Parkbühne Wuhlheide. Hier gibt es alle Infos dazu.

Post Malone spielt am Montag, dem 18. August, ein Konzert in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Der Gig ist Teil seiner „The BIG ASS World Tour“, mit der er vorab bereits in den USA unterwegs war. Nach Berlin folgen Auftritte von Post Malone in München und Hannover. Alle Informationen zu seinem Konzert in Berlin am 18. August gibt es hier.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Tickets

Reguläre Tickets für den Gig sind ausverkauft. Über den Resale von Ticketmaster sowie den fanSALE von Eventim gibt es jedoch noch die Möglichkeiten an Karten zu gelangen.

Einlass & Support

Der Einlass zur Parkbühne Wuhlheide beginnt um 16:30 Uhr. Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Als Support-Act hat Post Malone den Sänger und Rapper Jelly Roll dabei.

Mit Post Malone und 6ix9ine: 11 Fakten über Gesichts-Tattoos
Post Malone kündigt Album an: „Habe wahrscheinlich 35 Songs gemacht“
Post Malone hat 20.000 US-Dollar Trinkgeld an Weihnachten verschenkt

Setlist

Auch wenn es dazu keine offizielle Ansage gibt, kann sich an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

  1. Texas Tea
  2. Wow.
  3. Better Now
  4. Wrong Ones
  5. Go Flex
  6. Broken Whiskey Glass
  7. Hollywood’s Bleeding
  8. I Fall Apart
  9. Losers
  10. Goodbyes
  11. M-E-X-I-C-O
  12. What Don’t Belong to Me
  13. I Ain’t Coming Back (Morgan Wallen Cover)
  14. Feeling Whitney
  15. Yours
  16. Circles
  17. White Iverson
  18. Psycho
  19. Candy Paint
  20. Finer Things
  21. Pour Me a Drink
  22. Dead at the Honky Tonk
  23. rockstar
  24. I Had Some Help
  25. Sunflower
  26. Congratulations

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse der Parkbühne Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist Bahnhof Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa 900 Meter bzw. 12 Minuten zu Fuß bis zur Bühne. Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum.

Im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich lediglich entlang und beidseits der Straße An der Wuhlheide. Extra-Zeit für die Suche einer geeigneten Parkgelegenheit wird hier empfohlen.

Offizielle Post Malone Too Cool To Die T-Shirt
Offizielle Post Malone Too Cool To Die T-Shirt Für € 22,89 bei Amazon kaufen

Wetter

Zum Konzert von Post Malone in der Parkbühne Wuhlheide Berlin ist es voraussichtlich den ganzen Tag leicht bewölkt. Die Sonne lässt sich ab und zu blicken bei Temperaturen von bis zu 22 Grad.

Themen aus dem Artikel:

Parkbühne Wuhlheide Berlin Konzert Post Malone
Artikel Teilen