Post Malone kündigt Album an: „Habe wahrscheinlich 35 Songs gemacht“

Post Malone hat vor seinem Auftritt beim ersten Wochenende des Coachella Festivals neue Musik angekündigt – und zwar in ziemlich großem Stil.

Am Abend des 13. April schloss der „Sunflower“-Sänger das erste Coachella-Wochenende in Kalifornien ab. Auch am kommenden Wochenende wird er gemeinsam mit Lady Gaga und Green Day als Headliner auftreten. Doch News hatte er jetzt schon zu vermelden …

35 neue Songs – aber keine Premieren beim Festival

Für ein neues Projekt war Malone bereits zweimal in Nashville im Studio. Und offenbar war er dort ziemlich produktiv: „Ich habe wahrscheinlich 35 Songs gemacht“, verriet er im Gespräch mit „Billboard“. Jetzt gehe es nur noch darum, auszuwählen, „welche rocken – und welche für die Tonne sind“, sagte er augenzwinkernd. Fans müssen sich aber noch etwas gedulden, denn auf den beiden Headliner-Shows beim Coachella wolle er „auf keinen Fall“ neue Songs zum ersten Mal live spielen.

Aktuell arbeitet er noch mit sogenannten Scratch-Vocals, also vorläufigen Gesangsspuren, doch die Band habe bereits mehrere Songs komplett aufgenommen. „Ich sitze dann da und höre mir die Songs an – normalerweise hasse ich es, meiner eigenen Musik zuzuhören – aber wenn ich die Band spielen höre, bekomme ich richtig Bock drauf“, so Post Malone weiter.

Coachella-Headliner: „Alles tut weh“

Auch seine bisherigen Festivalerfahrungen reflektierte Malone und sprach offen über die Nervosität, die er inzwischen vor solchen Auftritten verspüren würde – ganz im Gegensatz zu seinem Debüt 2018 im Sahara-Zelt von Coachella. „Damals war ich nicht so nervös“, sagte er. „Ich bin einfach alt jetzt. Alles tut weh.“

Darüber hinaus sprach er über seine Verbindung zur Musikszene in Nashville, die ihn nach der Veröffentlichung seines 2024er Albums F-1 TRILLION herzlich aufgenommen habe. Er schwärmte vom kreativen Miteinander: Wenn er dort mit Freunden und anderen Künstlern zusammenkomme, „sitzen wir einfach da, reden und machen verdammt nochmal Songs. Deshalb freue ich mich schon sehr auf das neue Album.“

„Big Ass World Tour“ mit Jelly Roll

Sein immer noch aktuelles Album F-1 Trillion war ein voller Erfolg und enthielt Kollaborationen mit Stars wie Dolly Parton, Tim McGraw und Luke Combs. Der Erfolg öffnet ihm in diesem Jahr auch neue Bühnen: Post Malone wird erstmals auf Stadiontour gehen, gemeinsam mit dem Rapper Jelly Roll. Die „Big Ass World Tour“ führt ihn durch zahlreiche große Städte; im August und September kommt er auch nach Deutschland (Termine unten). Der Ticketverkauf läuft.

Post Malone live in Deutschland 2025

18.08.2025 Berlin, Parkbühne Wuhlheide

05.09.2025 Hannover, Heinz von Heiden Arena

Seit dem Release von TWELVE CARAT TOOTHACHE im Jahr 2022 bringt Malone jedes Jahr ein neues Album heraus – und es sieht ganz danach aus, als würde dieser Rhythmus auch 2025 beibehalten. „Hoffentlich veröffentlichen wir sehr, sehr bald neue Musik“, kündigte er an.

Sein Coachella-Auftritt fiel auf das Wochenende direkt vor dem Record Store Day 2025, bei dem er in den USA als offizieller Botschafter auftrat. Und erst kürzlich überraschte er Fans mit einem Auftritt zusammen mit einer wiedervereinten Nirvana-Besetzung bei der SNL 50: The Homecoming-Show.