Post Malone covert Hootie and the Blowfish für das 25. Jubiläum von Pokémon

Am Donnerstag veröffentlichte Post Malone einen ganz besonderen Song: ein Cover von Hootie and the Blowfishs „Only Wanna Be With You“ zur Feier des 25. Jubiläums von Pokémon. Diesen Samstag wird Post Malone diesen und weitere Songs bei einem virtuellen Pokémon-Konzert auf Pokémons YouTube- und Twitch-Kanälen performen.

Wieso Post Malone ausgerechnet diesen Song für sein Pokémon-Tribut ausgewählt hat, ist unbekannt. Viele spekulieren, dass die Songauswahl schlicht und einfach mit Malones Vorliebe zu 90er-Jahre-Alt-Rock-Radio-Hits zusammenhängt. Vergangenes Jahr spielte er zum Beispiel einen Nirvana-Tribute-Livestream und tat sich mit Slash zusammen, um Alice In Chains zu covern.

Offiziell als „Pokémon 25 Version“ des Songs bezeichnet, tauscht Post Malone die Produktion des Originals gegen üppige, hallende Gitarren und viele Synthesizer-Soundeffekte, die an das ursprüngliche Pokémon-Videospiel erinnern. Ansonsten unterscheidet sich seine Version von „Only Wanna Be With You“ nicht allzu deutlich vom Original.

Hier das Original: